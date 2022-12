Theo Rose, detalii neștiute despre finala show-ului „Vocea României”: „Îmi bubuie inima în piept”

Până pe 25 decembrie, Theo Rose are un program foarte încărcat. El filmează pentru un nou sezon al serialului „Clanul”, se pregătește pentru finala de la „Vocea României”, unde împarte scaunul cu Smiley, merge la concerte și în același timp este și însărcinată.

Theo Rose, emoții intense înainte de finala Vocea României

Anul 2022 se apropie de sfârșit și pentru Theo Rose acest sfârșit de an vine cu un program încărcat, dar plin de emoții. În timp ce artista filmează pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Clanul” de la Pro TV, aceasta se pregătește și pentru finala de la „Vocea României”, în care împarte scaunul cu Smiley.

Theo Rose nu se oprește aici. Vedeta concertează, trăind emoțiile unei apariții live în fața fanilor săi. Cu un program atât de încărcat, vedeta are nevoie de multă energie și răbdare pentru a face față tuturor provocărilor.

„Am început deja filmările pentru sezonul doi din Clanul – este o nebunie. Urmează și finala de la Vocea României, unde pregătim momente spectaculoase. Am mari emoții, sincer. Pe scenă mă simt ca acasă și fac cu bucurie și dedicare fiecare proiect, iar asta mă împlinește și mă face să uit de programul încărcat. (..)

Îți spun sincer că toți concurenții care au ajuns până aici au voci extraordinare. Desigur că îmi bubuie inima în piept de mândrie cu cei din echipa noastră, chiar am și cântat într-un concert cu doi dintre ei – sunt senzaționali. (…)

Timpul este o provocare, dar, cum spuneam, dacă faci cu pasiune ceea ce faci, te ajută să te încarci cu energie și să o iei de la capăt, în fiecare zi, mai determinat și mai puternic. (…)

Nici nu-mi vine să cred că se încheie anul. Îmi doresc să fim bine, sănătoși, să putem face tot ce ne-a propus și voi lăsa anul ce vine să mă surprindă cu momente cel puțin la fel de frumoase ca în 2022″, a dezvăluit Theo Rose pentru

Theo Rose a trecut printr-o perioadă mai complicată

Dispariția artistei din mediul online pentru o perioadă de timp a dus la îngrijorarea publicului. Theo Rose a explicat ce s-a întâmplat cu ea în primul trimestru al sarcinii.

Aceasta a povestit în mediul online lucrurile prin care a trecut în ultima perioadă și motivul pentru care activitatea acesteia s-a diminuat pe rețelele de socializare:

„După o săptămână, nu vreți să știți. Mi-a fost rău. Am avut grețuri. Am fost pe perfuzii. Amărâtă. După o săptămână m-am pus pe picioare și am auzit că au mai trecut și altele prin așa ceva și că nu se moare, că este normal”.