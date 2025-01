Timothée Chalamet, cu bicicleta la premiera „A Complete Unknown”. El a fost amendat cu 65 de lire

Actorul a venit cu electrică la premiera „A Complete Unknown” din Londra. El a fost amendat cu 65 de lire sterline, adică 79,18 dolari, pentru parcarea necorespunzătoare a bicicletei, scrie .

Ce a spus actorul

Timothée a fost întrebat de ce a ales să vină cu bicicleta la .

El a răspuns: „Este ecologic!”. Ulterior, a adăugat că a vrut să învingă traficul și să ajungă la timp la eveniment.

Chalamet joacă rolul lui Bob Dylan, în film. El a fost lăudat de critici pentru interpretare.

De asemenea, a obţinut nominalizări pentru cel mai bun actor la Globurile de Aur, Critics Choice Awards, SAG şi Premiile BAFTA, ceea ce i-ar putea aduce şi o nominalizare la Oscar la aceeaşi categorie.

El a mai fost nominalizat o dată, pentru cel mai bun actor, pentru rolul său din filmul „Call Me By Your Name”.

Criticul de film Owen Gleiberman de la Variety a numit „A Complete Unknown” unul dintre cele mai bune filme ale anului 2024.