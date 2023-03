Tora Vasilescu împlinește astăzi 72 de ani / Actrița suferă pentru pierderea surorii ei: „Rămânem în picioare până cade cortina”

Tora Vasilescu împlinește astăzi vârsta de 72 de ani și este foarte tristă pentru că sora ei mai mică a încetat din viață.

Marea actriță a povestit, cu această ocazie, lucruri neștiute din viața ei.

Tora Vasilescu împlinește astăzi 72 de ani

Astăzi, 22 martie 2023, Tora Vasilescu își serbează ziua de naștere, dar o face plângând după sora ei. Durerea resimțită în urma recentei morți a surorii ei mai mici, Hermini, pare că nu se estompează.

Într-un interviu acordat pentru , actrița a mărturisit cum se simte astăzi.

„Mă simt puțin obosită, m-am întors de la Brașov, unde am participat la Festivalul de filme românești “CinemaUniT”, susținut de Cinemaraton Tv, Universitatea Transilvania, Dacin SARA, CNC. Am participat cu două filme: ‘De ce bat clopotele, Mitică’ , regia Lucian Pintilie și ‘ ’ , regia C. Vaeni. M-am întâlnit cu colegi, cu oameni dragi, cu spectatori, mi-am ridicat moralul”.

Întrebată despre modul în care își petrecea ziua de naștere în copilărie și despre deserturile pe care le mânca, aceasta a răspuns: „Copilăria… Mi-am uitat-o demult, într-o țară de piatră, am plecat cu vântul de vară fără să privesc înapoi, tinerețea, nu-ntoarce niciodată capul! (poezia Veronicăi Porumbacul cu care am dat examen la IATC).

Ce prăjitură îmi făcea bunica… O plăcintă, “ghismana” se numea, denumire rămasă de la turci, Dobrogea a fost 500 de ani sub turci. Am greșit odată și i-am cerut bunicii să-mi facă “Izmana”. Ce au mai râs de mine, cum mă vedeau mă tachinau”.

Actrița a povestit, de asemenea, cum era la 20 de ani și cum este astăzi. „La 20 de ani eram ca acum…în primăvară! Acum sunt în toamna târzie, bucurându-mă de roadele vârstei”.

„Rămânem în picioare până cade cortina”

Întrebată dacă are vreun vis neîmplinit, actrița a răspuns: „Ca visuri vreau să acumulez cunoștințe noi, atât cât să mă ajute să înfrunt problemele vieții în continuare”.

Tora Vasilescu a spus și ce planuri are pentru ziua de astăzi. „Astăzi, de ziua mea, voi răspunde , voi mulțumi prietenilor, colegilor cu îndemnul: rămânem în picioare până cade cortina!”.

Aceasta a spus și ce sfat i-ar oferi Torei mici: „I-aș da sfatul ‘Iubește cu inima dar ține cont și de cap! Că unde nu-i cap, vai de picioare!”.