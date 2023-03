Trupa „Gaz pe Foc”, surpriză colosală pentru fani: „Să facă legătura între stilul care ne-a consacrat și viziunea noastră actuală despre muzică”

Formația „Gaz pe Foc”, care a cunoscut un real succes în anii 2000, vine cu vești bune pentru fanii lor loiali.

Impresionați de reacția publicului, după ce Lucian Viziru și colegii de trupă s-au reunit anul trecut, formația a decis să continue proiectul și să lanseze și un nou album.

„Gaz pe Foc” revine

În 2022 Gaz pe Foc a marcat 30 de ani de la susținerea primului concert printr-o reuniune ce i-a bucurat atât pe fanii nostalgici, dar i-a făccut cunoscuți și publicului tânăr.

Lucian Viziru și colegii săi de trupă pregătesc o , încântați fiind de primirea de care au avut parte anul trecut. Trupa „Gaz pe Foc” a anunțat că va lansa un EP, intitulat Nestins, care va conține 3 piese.

„Să facă legătura între stilul care ne-a consacrat și viziunea noastră actuală despre muzică”

„În prezent traversăm, fiecare dintre noi, o perioadă frumoasă a maturității noastre, având copii adolescenți, parteneri de viata, profesii si pasiuni care ne împlinesc și, nu în ultimul rând, o formă fizică excelentă. Chiar dacă Gaz pe Foc a intrat în hiatus, în anii 2000, am rămas prieteni și am discutat adesea despre într-o zi am reuni formația, am compune și cânta din nou, am lansa melodii noi și am reveni pe scenă.

Ceea ce s-a și întâmplat vara trecută, când ne-am reunit pentru o scurtă perioadă în sprijinul unei campanii caritabile. Reacția publicului – atât a fanilor noștri din anii ‘90, cât și a celor care ne-au descoperit’ mai târziu – a fost excelentă, așa ca am decis să continuăm și, în parteneriat cu Roton Music, să lansăm un EP, care să facă legătura între stilul care ne-a consacrat și viziunea noastră actuală despre muzică”,declară membrii trupei, potrivit .