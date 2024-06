Unde poți să vezi „Singur Acasă” anul acesta / Canalele care aduc magia sărbătorilor pe micile ecrane

Cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbătorile de iarnă, fanii lui au un motiv de bucurie: celebrele filme „Singur Acasă” revin pe micile ecrane.

Pro TV, urmând tradiția anilor anteriori, va difuza primele două filme din seria „Home Alone”. Iată detaliile și programul pentru decembrie 2023!

Programul de difuzare pe Pro TV

Anul acesta marchează a 19-a oară când telespectatorii vor intra în lumea magică a lui Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin.

Celebrul film „Singur Acasă” va fi difuzat sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20:00, iar continuarea sa, „Singur Acasă 2: Pierdut în New York,” va putea fi urmărită pe 23 decembrie, de la ora 20:00. O ocazie perfectă pentru întreaga familie de a se bucura de aceste comedii clasice de , relatează .

„Singur Acasă” și pe Disney Plus

În plus față de difuzarea la televizor, iubitorii filmelor „Home Alone” au opțiunea de a urmări aventurile lui Kevin McCallister și pe platforma de streaming .

În 2023, Disney Plus oferă toate filmele din seria „Home Alone,” inclusiv „Singur Acasă,” „Singur Acasă: Pierdut în New York,” „Singur Acasă 3,” și „Home Alone 4: Taking Back the House.” Se adaugă și „Singur Acasă, dulce casă” la această listă extinsă.

Despre „Singur Acasă” și „Singur Acasă 2: Pierdut în New York”