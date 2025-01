Vacanța teribilă a Corinei Caragea. „Îmi părea o destinație seacă, goală”

Corina Caragea a avut parte de o vacanță teribilă în Maldive. Prezentatoarea TV nu a fost deloc impresionată de această insula și spune că este o diferență uriașă între socoteala de acasă și cea de la destinație.

Probleme în vacanță

povestit că în Maldive prețurile sunt foarte mari, mâncarea nu a fost pe placul ei, iar cazarea care trebuia să fie extraordinară nu a fost deloc așa cum părea. La acestea se mai adaugă și ploile care au ținut vedeta în casa pentru care a plătit mii de euro pentru un sejur de șapte zile, conform

Ea a avut probleme încă de când a ajuns în Maldive. A primit camera greșită, în loc să primească o vilă pe plajă a primit o vilă pe apă. Aceste vile sunt foarte dorite de către turiști, doar că din cauza rechinilor și a altor detalii care o înfricoșau, vedeta a insistat să își primească vila pe plajă. După două zile, însă, a reușit să se mute.

„Plouă fără încetare de când am venit. Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaimă. Aud valurile cum lovesc cu putere, mă uit la vestele de salvare așezate pe dulapul de haine. Pe ele le-am văzut primele de cum am intrat.

Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră. Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie… un crab mișună spre cadă.

Nu sunt în 1974 într-o stațiune, la o pensiune de două margarete. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e, de fapt, în Paradis. (…) Eu în Maldive a doua oară nu știu dacă mai vin. Nici prima nu a fost vreodată în plan, pur și simplu nu m-a atras, îmi părea o destinație seacă, goală, dar am zis că merită sa încerc, sunt totuși norocoasă să pot ajunge acolo”, a scris prezentatoarea știrilor sportive de la ProTV pe blogul personal.

Ce prețuri au activitățile din Maldive

Corina Caragea a mai menționat și prețurile activităților care nu sunt deloc ieftine.

„Să vă spun și prețurile – aceste activități sunt taxate separat și costă mult mai mult decât în alte destinații. Exemplu: o excursie de 2 ore pentru snorkeling – 158$, închirierea unui jetski – 116$/15 minute, a unei plăci de stand up paddle 20$/ 1 oră, un masaj 160 $/ 1 oră, un video de 1 minut cu drona – 420$, 10 poze – 320$, o pizza – până la 46 $”, a

Pentru a evita sezonul ploios, cea mai bună perioadă pentru a călători în Maldive este între noiembrie și aprilie, când temperaturile sunt cuprinse între 25 și 32 de grade. Dar, în sezonul ploios, din mari până în octombrie, ploile sunt foarte dese, umiditatea este ridicată, dat temperaturile sunt plăcute.