Vasile Muraru și Valentina Fătu au mers la mormântul lui Nae Lăzărescu, la 9 ani de la trecerea în neființă a actorului: „Ne-am rugat pentru el”

Vasile Muraru și Valentina Fătu au mers la mormântul lui Nae Lăzărescu în ziua în care s-au împlinit 9 ani de la trecerea sa în neființă. Întâmplarea face ca cei doi actori să aibă un spectacol în Focșani, orașul în care este înmormântat Nae Lăzărescu, în preajma zilei de 19 decembrie, data la care acesta a decedat.

Nouă ani de la trecerea în neființă a lui Nae Lăzărescu

Vasile Muraru și Valentina Fătu au mers la mormântul lui Nae Lăzărescu, care a decedat în decembrie 2013, pentru a-i aduce un omagiu în ziua în care s-au împlinit 9 ani de la trecerea sa în neființă. Deși au format un cuplu de succes pe scenă după moartea lui Nae Lăzărescu, cei doi actori nu l-au uitat pe acesta.

Vasile Muraru este un actor de comedie de excepție, care a format un cuplu de actori haioși împreună cu Nae Lăzărescu timp de 25 de ani. După moartea lui Nae Lăzărescu, Vasile Muraru a continuat să joace alături de Valentina Fătu.

Cei doi artiști, împreună cu alți colegi de la Teatrul Tănase, au avut un spectacol în Focșani, iar în ziua următoare, pe 19 decembrie, data la care s-au împlinit 9 ani de la trecerea în neființă a lui Nae Lăzărescu, Vasile Muraru și Valentina Fătu au mers la mormântul acestuia pentru a-i aduce un omagiu.

„Am avut spectacol seara și ne-am dus a doua zi la mormânt, chiar pe 19 decembrie. Am fost cu Valentina Fătu, dar și cu alte colege de la teatru, cu Daniela Tănase, cu Magda Marinescu… Sunt niște persoane care se ocupă acolo, de mormânt. I-am dus o coroniță frumoasă. Am aprins și noi o lumânare și ne-am rugat pentru el. Nu-mi vine să cred, au trecut 9 ani”, a precizat Vasile Muraru pentru

Cea mai haioasă amintire legată de Nae Lăzărescu

După 9 ani de la trecerea în neființă a lui Nae Lăzărescu, Vasile Muraru își amintește o întâmplare petrecută la mare când cei doi actori jucau împreună.

„Timp de 25 de ani am jucat cu regretatul meu coleg, Nae Lăzărescu. Acum joc pe scenă cu Valentina Fătu, de aproape 9 ani de zile, de când s-a stins Nae. Lumea s-a obișnuit să ne vadă și să ne cheme împreună. Mulțumim lui Dumnezeu că ne merge bine. Am avut filmări, am făcut câte 10 texte numai pentru emisiune în ultimul timp. Și am avut șapte filmări.

Cea mai haioasă amintire care îmi vine în minte de pe vremea în care jucam alături de Nae Lăzărescu este de la mare. Eram singur, veneam de la plajă, și erau două doamne în aglomerație, așa cum este la Eforie Nord. Și, una dintre ele îi spune celei de lângă ea: ‘Uite-i pe ăia doi!’ Și eram doar eu. Asta, pentru că oamenii știau că unde este unul dintre noi, trebuie să fie și celălalt. Așa și cu Valentina”, a dezvăluit celebrul actor pentru sursa citată.