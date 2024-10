Vedeta din România care e pe cale să plece definitiv din țară: „Voi vinde tot ce am în România și mă voi muta aici”

O altă vedetă din România a mărturisit că e pe cale să plece defintiv din România. Momentan, a mers în vizită la fiul ei, în , dar, cât de curând ar vrea să se stabilească și e acolo.

Cine e vedeta care e pe cale să plece definitiv din România

Este vorba despre Simona Trașcă. Fiul ei, Fady Gavriil Hammoud, în vârstă de 25 de ani, a decis să ia viața de la zero peste Ocean și să-și facă un viitor acolo.

se află în Canada, zilele acestea, însă ajunge destul de rar acolo, din cauza distanței foarte mari.

„Fiul meu m-a luat de la aeroport, de cum am ajuns aici. Îmi place foarte mult în Canada. Sunt aici de o săptămână și mai stau încă pe atât. El a vrut să stau o lună, dar am lăsat-o pe mama singură acasă și eu am grijă de ea. Nu pot să o las atât de mult singură.

Zilele trecute, el mi-a și zis să nu mai las timpul să treacă așa aiurea și să vin la el să stau mai mult în fiecare an și cred că am să fac asta. E cam greu cu diferența de fus orar, plus că drumul e foarte lung. Era bine dacă era mai aproape”, a precizat Simona Trașcă, pentru .

Simona a mărturisit că se înțelege perfect cu nora ei.

„Cu nora mea, m-am înțeles bine de la început. Am făcut eu de mâncare pentru că lui îi place foarte mult cum gătesc eu.

A vrut ardei umpluți, ciorbă de perișoare, paste, friptură la cuptor. I-am făcut de toate. Mai ieșim și pe la restaurante pentru că și el vrea să mă ducă să încerc și eu chestii de pe aici”, a mai povestit Simona Trașcă.

„Clar o să vină și vremea când voi vinde tot ce am în România”

Simona a mai adăugat că s-a gândit deja să se mute la fiul ei.

„Peste ceva ani buni, eu zic că da, aici o să mă mut. I-am zis chiar ieri fiului meu să mai aștepte, totuși, că mai am de copilărit!

Peste mai mulți ani, o să mă retrag aici că e viața frumoasă și aerul foarte curat! N-am prins frigul cel mare aici, am înțeles că uneori e frig de crapă pietrele: minus 45-50 grade.

Dar, băiatul meu e obișnuit cu frigul, nu are treabă. Când sunt -15 grade aici, el zice că e frumos afară! Are și două pisici superbe, pe care le ador. Dar, clar o să vină și vremea când voi vinde tot ce am în România și mă voi muta aici”, a mai precizat Simona.