Victor Ponta a fost agresat în aeroport, când pleca în vacanță: „De 30 de ani distruge țara”

Victor Ponta a fost agresat verbal în aeroport, în timp ce pleca în vacanță. Omul politic a povestit despre cum a reacționat atunci când un susținător al lui Klaus Iohannis i-a spus că „de 30 de ani distruge țara”.

Ponta, tras la răspundere că „de 30 de ani distruge țara”

Fostul candidat la prezidențiale și actual PRO România spune că l-a convins pe cetățeanul indignat să nu mai creadă în ce spune Klaus Iohannis și echipa sa. Politicianul i-a oferit ponturi, orientarea către un partid de opoziție, precum AUR.

„(…) Nu cred că l-am convins să voteze PSD, nici nu era intenția mea. Dacă puteam, îl convingeam să voteze PRO România.

Dar cred că l-am trimis la AUR. L-am luat de la Iohannis și l-am trimis la AUR. Am zis – ‘nu credeți că ăștia își bat joc de noi? România e o țară mai bogată decât Grecia și credeți că am putea să fim bine? Cred că l-am făcut votant AUR, deci tot am făcut un lucru bun.

(…) Băi, treziți-vă un pic! Măcar dacă e să vă păcălească, să vă păcălească cu altceva!”, a spus Victor Ponta, potrivit .

„Din punctul meu de vedere, a început să se formeze deja o opoziție.

AUR e al doilea partid, dar se poate bate cu PSD-ul.

De partea cealaltă, avem Orban (n.r. – Forța Dreptei), cu USR și UDMR-ul. Dar trebuie și soluții concrete”, a adăugat el.