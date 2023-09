Victoria Răileanu, mărturisiri emoționante despre succes: „Consideram că oamenii oricum o să mă sune pentru că sunt persoană publică”

Victoria Răileanu, actrița din „Taximetriști”, a vorbit într-un interviu acordat recent despre succes și cum a determinat-o acest sentiment să creadă că nu mai trebuie să muncească.

Faptul că devenise deja o persoană cunoscută a făcut-o să aștepte proiectele să vină.

Victoria Răileanu, dezvăluiri din perioada copilărie

Într-un interviu sincer pentru , cunoscuta actriță Victoria Răileanu a povestit despre copilăria ei.

Întrebată de scenariul la care lucrează deja de câțiva ani, Victoria Răileanu a fost extrem de sinceră.

„Cred că s-au adunat vreo 9 ani deja de când am ideea asta în minte. Nu am lucrat constant la scenariu. Am avut multe pauze în care nu aveam inspirație și nu am scris nimic mult timp. Anul asta de el. Vreau să îl termin în câteva luni pentru ca anul viitor să mă apuc de el. Nu vreau să-ți dau încă detalii despre subiect. Sunt superstițioasă la lucrurile de genul asta. Pot să-ți spun ce am învățat din toți acești 9 ani, în schimb. Că aveam un mare sindrom al impostorului. Mi se părea că trebuie să am o școală de scenaristică în spate ca să scriu ceva. Mai ales un scenariu de lung metraj”.

De asemenea, artista recunoaște că au fost momente când „i s-a urcat celebritatea la cap”.

„Da. Dar nu față de alți oameni, ci față de mine. Am uitat să mai muncesc și am stat să aștept job-uri. Consideram că oamenii oricum o să mă sune pentru că sunt persoană publică”.

Cum a făcut actrița primii bani și pe ce i-a cheltuit

„Părinții mei au fost întotdeauna foarte distractivi. Făceau petreceri cu multă lume, baluri mascate, revelioane cu 40 de oameni, plecam în citybreak-uri cu mașină super spontan. Nu aveam mulți bani, dar ai mei nu puteau să stea pe loc, așa că făceam tot felul de lucruri ca să nu stăm acasă. Iar eu… eram plictisitor de cuminte. (râde)

Ne-am mutat des cu familia pentru că tata a lucrat în armată și era repartizat ba în Ucraina, ba în Rusia, ba înapoi în Basarabia. Când ne-am mutat într-un final în România aveam la activ vreo 10 mutări. Și era să stăm locului”.

Întrebată la ce vârstă a făcut primii bani și ce a făcut cu aceștia, vedeta a spus că nu mai știe sigur exact când s-a întâmplat.

„Nu mai țin minte câți ani aveam. Cred că aveam vreo 12 ani. Mi-am cumpărat o pereche de Adidas All Stars portocalii reiați”.

Întrebată de ceea ce nu știe lumea despre ea și ar dori să spună, actrița a scos din nou sinceritatea în față.

„Nu suport să calc rufe. Îmi place să pescuiesc și cred că fac asta mult prea rar. Sunt foaaarte meticuloasă și perfecționistă, la 14 ani am luat premiul întâi pe tabără la categoria fete, la tras cu arma (era o tabăra militară). Vorbesc prea mult, fac sudoku în timpul liber și știu să cos, și cu mâna liberă și cu mașina de cusut”.