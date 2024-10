Vlad Gherman a dormit cu pampers după operație. „Dorm cu acel guler”

avut prima apariție în mediul online după operație și a oferit câteva detalii despre sa de sănătate. El a spus că trebuie să fie foarte atent la zona operate, drept pentru care a ajuns să dormă cu pampers. Soția sa, Oana Moșneagu îi oferă tot suportul pentru a putea trece peste această perioadă mai dificilă.

Cum este recuperarea actorului

suferit o intervenție de implant de păr, în urmă cu câteva zile. Este a doua oară în care apelează la această procedură. Prima oară când a recurs la intervenție a fost în urmă cu trei ani, conform

„Astăzi a fost prima dimineață în care m-am trezit odihnit. Am reușit să dorm, am găsit poziția perfectă, cu ajutorul Oanei care mi-a și spus unde este zona implantată de la spate, pe care nu am voie s-o ating absolut deloc în primele nopți. Dorm cu acel guler și un mic pampers, pentru că din spate, din zona de unde au luat firele de păr, evident zona se reface și atunci elimini un ser”, a declarat Vlad Gherman, pe Instagram.

S-a tuns zero

Operația nu a fost chiar atât de ușoară și a durat 14 ore. Nici recuperarea nu este mai ușoară, dar, din fericire, actorul este susținut și ajutat de către soția sa, Oana Moșneagu. În plus, înainte de această operație a trebuit să fie tuns zero.

„Am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit. (…) Astăzi, împreună cu voi, o să mă tund singur. Urmează să îmi fac încă un implant de păr, practic oricum sunt forțat să fiu tuns scurt. (…) Regret decizia asta”, a spus Vlad Gherman, înainte de operație.