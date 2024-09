Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu se ceartă. „Ea are dreptate”

s-au căsătorit în acest an și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cu toate acestea, nu totul este roz în viața celor doi actori, iar artistul a recunoscut care este motivul pentru care ei ajung la certuri.

De ce se ceartă cei doi

că nu poate să stea liniștită dacă este dezordine în casă și că nu îi place să vadă lucrurile care nu sunt puse la locul lor. Artistul a dezvăluit că ea ar suferi de OCD, tulburare obsesiv compulsive, informează

Cearta vine și de la faptul că actorul nu este atât de interest în a face ordine în casă.

„Spălat vase, curețenie și tot curățenie. Oana are un OCD, îi place să facă curat, nu poate să stea locului dacă nu e casa la dungă. Spre deosebire de mine, care n-aș avea nicio problemă să fie puțină dezordine. Dacă ar fi un motiv de ceartă, cam ăsta ar fi. Eu vin pentru că, de cele mai multe ori, ea are dreptate”, a spus Vlad Gherman.

Ce regret are Oana Moșneagu după nuntă

Cei doi au făcut nunta în acest an, drept pentru care au organizat totul într-o foarte mare grabă, ceea ce a dus și la câteva regrete, mai ales pentru actriță. Ea regret faptul că nunta a avut loc duminica pentru că mulți invitați au plecat devreme, având în vedere că luni dimineața mergeau la muncă.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă”, a mărturisit Oana Moșneagu.