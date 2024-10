Vlad Gherman s-a tuns la zero! Actorul urmează să ajungă pe mâna medicilor pentru o nouă intervenție: „Fraților, am emoții …” (VIDEO)

și-a șocat fanii cu ultimul clip publicat pe Instagram. Celebrul actor s-a filmat în timp ce s-a tuns la zero singur. Curând, urmează să ajungă pe mâna medicilor pentru o nouă , este vorba despre un nou implant de păr.

„Regret decizia asta”

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a precizat Vlad Gherman pe Instagram.

Vlad a precizat că oricum a terminat cu proiectele și filmările, așa că e un moment bun de a se tunde de tot.

“Fraților, am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit din multe puncte de vedere. Și asta pentru că am terminat toate proiectele.

Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut și vreau o schimbare. Așadar, astăzi, împreună cu voi, o să mă tund singur, urmează să îmi fac încă un implant de păr. Practic, oricum sunt forțat să fiu tuns scurt.

Așadar, de ce să nu imortalizam acest moment de prostie maximă, care poate, totuși, o să iasă extraordinar, deși sunt șanse foarte mici.

(…) Mamă, e prea scurt.

Arăt ca un personaj… O, Doamne. Regret decizia asta. Deci, dragilor, scopul a fost că oricum urma să mă tund, m-am tuns singur, urmează implantul săptămâna viitoare.

M-am convins, cred că o să mă duc să plâng”, a spus actorul în clipul publicat pe Instagram.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în această vară

În această vară, Vlad Gherman s-a căsătorit cu Oana Moșneagu. Cei doi s-au bucurat de o nuntă de vis, cu multe momente speciale și emoționante.

Evenimentul a ținut până la ora 5:00, iar toți cei ce au rămas până atunci s-au distrat pe cinste.

Oana Moșneagu a mărturisit că are și câteva regrete. Soția lui Vlad Gherman regretă că evenimentul a fost pus la punct pe ultima sută de metri. De asemenea, a fost nemulțumită că nunta a avut loc duminica, iar majoritatea invitaților au fost nevoiți să plece devreme.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă"