Vlad Gherman a vorbit din nou despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Am spus-o în nenumărate rânduri, nu mă mai afectează”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format un cuplu timp de 9 ani și totul părea perfect. La un moment dat, însă, neînțelegerile din cuplu au intervenit în relația lor iar cei doi au decis să pună capăt poveștii de iubire.

În prezent, cu Oana Moșneagu, colega de pe platourile de filmare. Cei doi locuiesc în apartamentul lui și au planuri pentru viitor.

Trecutul nu-i dă pace lui Vlad Gherman

Acum un an, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au pus punct relației lor. Decizia a venit la aproape 10 ani de iubire și planuri de viitor construite. Recent, actorul a fost întrebat dacă îl mai afectează despărțirea de fosta iubită, așa că a decis să lămurească întreaga situație.

„Am spus-o în nenumărate rânduri. O s-o spun în continuare: nu! Nu mă mai afectează, dar faptul că am reușit cumva, deși părea imposibil la început, să rămânem prieteni, cred că a contat enorm”, a declarat Vlad Gherman, pe Instagram.

După relația pe care a încheiat-o, Vlad Gherman și-a găsit din nou liniștea, însă de această dată , colega lui de platou.

„M-am despărțit de Cris și toți trei lucram în același proiect. Eu mă îndrăgostesc de Oana, Oana de mine, negăm, apoi încercăm. Începem o relație, dar nu știe nimeni. Se consolidează relația, dar, în continuare, nu știe nimeni. Cel mai mare prag a fost să-i spunem doamnei Ruxandra.

Aveam frica asta că o să-i spun doamnei Ruxandra, după ce am stat atâta timp la ea cu Cris, îmi făceam griji legat de ce va zice. A doua oară era cum o să-i spun lui Cris, știind că ea deja era într-o relație cu Alex. Era ciudat. Asta a fost cea mai mare barieră, care, odată depășită, totul a curs foarte firesc. Ne-am relaxat. Ruxandra s-a mega bucurat, m-am mega emoționat, a fost ca o eliberare”, a povestit Vlad Gherman, pe canalul său de Youtube.

Oana Moșneagu despre partenerul ei

că urmează o sărbătoare pentru ei, în curând fac un an de relație. A ținut să adauge despre iubitul său că este un bărbat romantic și grijuliu, asta pentru că după ce vine obosită de la filmare, tânărul actor o așteaptă cu masa pusă și cu mâncarea preparată chiar de el.

„Vlad mă surprinde de multe ori, e un bărbat romantic, gospodar, harnic, generos. Se întâmplă de multe ori ca după o zi de filmare să mă aștepte cu o masă gătită de el. Îl iubesc foarte mult”, a zis Oana Moșneagu despre relația cu Vlad Gherman.