What’s Up și soția lui s-au certat în trafic și au ajuns să-și dea palme

What’s Up și soția lui dar și ei au ceva probleme în relație. Recent, cei doi au fost surprinși de paparazzii în timp ce-și dădeau palme în trafic…

What’s UP și soția lui, ceartă în trafic

What’s UP și soția lui, Micky, au fost filmați în timp ce opreau la o benzinărie. . Tânăra pare că îi reproșează ceva lui What’s Up, iar, la un moment dat, chiar îi dă o palmă.

Cearta continuă, ea îl apucă de bărbie, gest pe care îl va face și cântărețul. Mai apoi, pornesc către un magazin și ulterior ajung acasă, atunci când pare că spiritele s-au mai liniștit.

What’s Up: Iubita mea Mihaela, iartă-mă când mai greșesc!

What’s Up a povestit într-un interviu mai vechi cum a cunoscut-o pe Mihaela.

„Noi ne-am cunoscut într-o zi în care eu mă întorceam în țară, eram puțin plecat pe afară căutând sănătatea mentală și fizică, eram în plină pandemie și când m-am întors în țară am văzut Lipscaniul plin de oameni și am zis să trec și eu să văd ce se întâmplă, nu mai văzusem oameni de un an jumătate. M-am dus acolo și am văzut-o pe soția mea, care ieșise cu o prietenă, care prietenă trebuia să se vadă cu un prieten de-al meu. Am întins mâna, m-am blocat, am crezut că o vrăjesc aiurea”, a susținut What’s Up, pentru

Rugat să-i facă o declarație de dragoste soției, What’s a spus: „Perfect, am deja cuvintele la mine. Iubita mea Mihaela, iartă-mă când mai greșesc, îți spun de față cu toată țara, să nu uiți că te iubesc!”.