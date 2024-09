Adrian Cozma, vicepreședinte PNL: Proiectul cel mai viabil și cel mai sănătos pentru România ar fi o alianță a forțelor de dreapta. Poarta rămâne deschisă (VIDEO)

Deputatul Adrian Cozma, vicepreședinte PNL, a vorbit despre situația de pe scena politică, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și s-a arătat de părere că „proiectul cel mai viabil” și „cel mai sănătos ar fi o alianță de dreapta”.

Adrian Cozma, pe B1 TV: Noi, majoritatea celor din PNL, privim spre un proiect de dreapta

adr

„Poarta rămâne deschisă și cred că proiectul cel mai viabil pentru România și cel mai sănătos ar fi o alianță de dreapta, o alianță a forțelor de dreapta. Nu este încă târziu (…). Poarta rămâne deschisă, evident. Dacă nu acum, poate în turul 2, cu siguranță, pentru că Partidul Național Liberal va avea candidatul în turul 2 și atunci toate forțele de dreapta cu siguranță se vor uni”, a declarat Adrian Cozma.

„Noi, majoritatea celor din Partidul Național Liberal, privim spre un proiect de dreapta, un proiect care să vină să pună pe prim-plan investițiile în România și o viață mai bună în România, pentru că vedeți ce înseamnă astăzi o guvernare sub Marcel Ciolacu, o guvernare care înseamnă deficit de aproape 8% la finalul acestui an și împrumuturi cum nu au mai fost de la Revoluție încoace (…). Datoria publică (…) a depășit 52,6% din PIB, a spus-o ministrul Finanțelor pentru că el are cifrele”, a adăugat liberalul.

„Viitorul program de stat al lui Marcel Ciolacu cred că asta pe trebuie să se bazeze esențial, pe ceea ce a făcut și unde a dus România în această perioadă, în care prețurile au explodat și banii pe care i-a scos cu mâna lui din buzunarul românilor și le-a făcut viața mai grea”, a mai spus el.