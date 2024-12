Adrian Papahagi, despre Călin Georgescu: Singura soluție era să fie scos. Eu aș fi optat pentru eliminarea lui și aș fi continuat cu votul / Nu puteai să-l învestești președinte, să-l lași acolo 3 luni. Era un pericol foarte mare (VIDEO)

Profesorul a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, decizia de a anula alegerile din primul tur al prezidențialelor.

„Au trebuit să vină niște nebuni infinit mai periculoși”

Papahagi a precizat că singura soluție era să fie scos Călin Georgescu din cursă. De asemenea, Adrian Papahagi a mai atras atenția că nu era o idee bună ca, în cazul în care Georgescu ar fi câștigat alegerile, să fi fost învestit, lăsat 3 luni, apoi demarat proceduri de înlăturare, pentru că reprezintă un “pericol foarte mare”.

„E nevoie de mai mult, e nevoie ca oamenii, când vor ajunge din nou în fața urnelor, inclusiv cei care intoxicați de TikTok, oameni de bună credință, cu frustrări reale, l-au votat pe acești șarlatan. Ei vor trebui să fie convinși, la vremea aceea, că nu li s-a furat votul, că n-a fost o lovitură de stat anti democratică, ci că acest om chiar era agentul Rusiei, că în jurul lui erau zone mafiote și periculoase, care vor fi, iată, în justiție investigate, că vor fi rețineri, adică nu se poate să fim peste 2 luni sau când se va întâmpla lucrul ăsta și să n-avem certitudinea asta.

Încă un lucru mai vreau să spun. Da, instituțiile in extremis ne-au salvat prin această decizie și partidele, și chiar și oamenii politici clasici, pe care îi tot înjurăm atâta, dar care, sincer, nu am fi fost încântați și liniștiți să avem o înfruntare clasică, dreapta unită și ciuma roșie. Ce liniștiți eram astăzi. Au trebuit să vină niște nebuni infinit mai periculoși … Și ideea asta cu oameni noi în politică. Sincer, vă spun un lucru, eu prefer să văd un politician cu track record (cu palmares), un politician pe care l-am urmărit de 10 ani, cum a fost Băsescu, să-l văd întâi secretar de stat, după aia ministru, după aia primar, deputat și șef de partid. Nu așa, apare peste noapte. Nici nu știi de unde … nici n-am avut timp să-l combatem pe acest om. Nu se poate! În 2 săptămâni, lumea nu are timp să afle, deci singura soluție era să fie scos. Eu aș fi optat pentru eliminarea lui și aș fi continuat cu votul. Da, dar nu poți fi sigur și simplul fapt dacă el a ajuns prin fraudă, să-l lași să-și ducă frauda …

L-am auzit pe ambasadorul Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite, zicând un lucru foarte deștept. Nu poți, ai furat jumătate din banii băncii, te-au prins și zici stați, stați, că mai am de furat și cealaltă jumătate și după aia fugiți după mine”.

„Eu cred că e foarte bine că acest pericol a fost îndepărtat”

Întrebat dacă e normal să oprești în mijlocul votului, Papahagi a răspuns:

“Nu știu, probabil nu s-a putut altceva. Eu am încredere că, totuși, oamenii ăia sunt juriști, acum, chiar să arunci în aer tot statul și să zici că nimeni nu a înțeles nimic, nu poți. Eu sper ca dovezile să fie clare, nu puteai să-l învestești președinte, să-l lași acolo 3 luni… Nu, era un pericol foarte mare. Eu cred că e foarte bine că acest pericol a fost îndepărtat. Să știți, ne facem de râs, dar așa și așa. Gândiți-vă în ce situație complicată e Franța, care are și extremă dreaptă și extremă stângă comunistă, fiecare la fel de mari ca și AUR. Deci Franța, o țară care este farul democrației europene și pe care noi am imitat-o în toată construcția noastră instituțională, are un 25 % de național-socialiști și un 25% de neo-comuniști. Stau mai rău decât noi. Noi avem măcar numai național socialiști și comuniști într-o singură masă de țăcăniți. Și încă ceva, la ei au și ajuns să arunce în aer guvernul, în timp ce la noi, in extremis, această încercare a lui Putin de a pune mâna pe o țară majoră, n-a ajuns. Dar e adevărat, uitați-vă, Republica Moldova, o țărișoară, a rezistat mai bine decât noi.

Poate democrațiile europene înțeleg că suntem în alt tip de război hibrid, că nu mai merge doar cu afișul de A4 pus la colțul străzii, că în clipa în care o putere străină poate investi sub radar zeci de milioane de euro în TikTok și manipulat social media, statul trebuie să se păzească de așa ceva, în amonte nu în aval”.