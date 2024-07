Alexandru Nazare, despre decizia de a închide Valea Oltului: Pe deoparte, e bine că încep lucrările, pe de altă parte, e foarte rău că anunțul vine atât de brusc și nepregătit (VIDEO)

Senatorul PNL, , și fost ministru al Transporturilor, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, pe B1 TV, unde a vorbit despre .

„Această întreagă operațiune cred că putea să fie pregătită mult mai bine”

Alexandru Nazare a precizat că, pe deoparte, e bine că încep lucrările, pe de altă parte e foarte rău pentru că anunțul vine atât de “brusc și nepregătit”. Senatorul a precizat că anunțul închiderii ar fi trebuit să fie făcut din timp, ca toți cei care tranzitează acea zonă să aibă timp să se informeze cu privire la rutele alternative.

“Evident că trebuie să facem autostrada, despre această autostradă vorbim de foarte mulți ani.

E foarte bine că încep lucrările, într-un final, dar ce nu reușesc eu să înțeleg este de ce vine atât de târziu acest anunț și de ce situația la zi e atât de puțin pregătită? Pentru că, până la urmă, este principala arteră de trafic de mărfuri și aici discutăm nu doar de traficul din interiorul României, e o arteră pe care o folosesc toate țările din sud. Mărfurile spre Europa rutier trec pe Valea Oltului.

Ca atare, această întreagă operațiune cred că putea să fie pregătită mult mai bine, dacă aceste anunțuri se făceau cu luni de zile înainte, așa cum ar fi fost normal, astfel încât și operatorii economici să știe să-și programeze, să studieze rutele alternative, să fie informați din timp, să nu avem aceste cozi infernale.

Pe deoparte, e bine că încep lucrările, pe de altă parte e foarte rău că anunțul vine atât de brusc și nepregătit.

Nu pot să cred că echipa tehnică a constructorului, plus echipa din minister, plus echipele din compania de drumuri nu aveau această informație, că într-un anumit moment al construcției autostrăzii e nevoie de această defrișare și trebuie făcută sub trafic închis. Nu pot să cred și nu înțeleg de ce a fost anunțat atât de târziu, dar sper că după acest moment, e clar că avem un blocaj acum, măcar acum să putem să facem, să informăm, să folosim toate instrumentele, hărți digitale, anunțuri către șoferi, să facem eforturi pentru ca măcar rutele alternative să funcționeze, pentru că nu e vorba doar de ruta sudică, e vorba și de Valea Prahovei, care o să se întâmple cu camioane”.

„Orice timp petrecut în trafic pentru transportatori înseamnă costuri mai mari și se transpune la final în prețuri mai mari”

Senatorul PNL a fost întrebat dacă există o explicație pentru momentul ales, care să țină de niște constrângeri privind finanțarea, că în cazul în care nu s-ar fi apucat acum, se pierdeau banii.

“Evident că există tot timpul riscul să pierzi bani, dar în momentul când acest constructor a participat la licitație, a depus un planning al lucrărilor, când a fost semnat contractul, s-a discutat la fel planificarea lucrărilor.

Deci aceste informații existau dinainte. De ce nu au fost comunicate, nu înțeleg.

Orice timp petrecut în trafic pentru transportatori înseamnă costuri mai mari și se transpune la final în prețuri mai mari, pe care le plătesc consumatorii”.