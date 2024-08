Burduja, despre sondajele realizate: Sunt o poză în timp. În general, cele care sunt publicate la comanda unui partid politic au și un motiv în spatele respectivei decizii. Într-o precampanie, campanie vor să influențeze bucureștenii (VIDEO)

Candidatul PNL în cursa pentru Primăria Capitalei și ministru al Energiei, , a vorbit în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu despre sondajele realizate privind șansele candidaților la Primăria Generală.

Burduja a precizat că sondajele sunt o poză în timp, nu crede în ele și că, în general, „cele care sunt publicate la comanda unui partid politic au și un motiv în spatele respectivei decizii”, și anume, “vor să influențeze bucureștenii”.

a fost întrebat ce arată sondajele lor interne, dat fiind faptul că alte sondaje îl dau ca fiind pe locul 4.

„Eu nu mă uit la sondaje, ele sunt o poză în timp. În general, cele care sunt publicate la comanda unui partid politic au și un motiv în spatele respectivei decizii. Într-o precampanie, în campanie vor să influențeze bucureștenii și cred că pe 9 iunie decizia nu se va lua pe baza unor sondaje, ci în cabina de vot.

Cine este cel mai pregătit, să fie viitorul primar general al Bucureștiului”, a precizat candidatul PNL în cursa pentru Primăria Generală.

„Cred că sunt singurul candidat care a pus pe masă niște proiecte concrete”

„Eu consider că am aceste argumente prin pregătirea academică, prin experiența în dezvoltare urbană la Banca Mondială în Washington, prin faptul că am un plan pentru București și cred că sunt singurul candidat care a pus pe masă niște proiecte concrete, bune, mai puțin bune, putem dezbate, dar cel puțin despre asta ar trebui să fie această campanie, nu despre matematică, usturoi, replici, urlete, scandal și circ.

Despre substanță, astea sunt problemele bucureștenilor, asta e soluția mea, asta e soluția celorlalți candidați”, a mai adăugat ministrul.