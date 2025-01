Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Maximă atenție. Ne-am jucat până acum”

a făcut din nou câteva declarații controversate. De această dată, el a declarat la Realitatea Plus că va veni în România ca să găsească soluții pentru ca România „să fie cumpărată pe nimic”.

Georgescu a făcut aceste declarații în contextul în care Geoff Gottlieb, reprezentant regional al FMI pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est, a anunțat că în perioada 3-7 februarie o misiune a FMI va vizita Bucureștiul, potrivit .

„O misiune a FMI va vizita Bucureștiul în perioada 3-7 februarie 2025, pentru a efectua o vizită periodică vizită obișnuită a personalului. Echipa Fondului se va întâlni cu reprezentanți ai noului Guvernul României și Banca Națională a României pentru a analiza recentele evoluții economice și financiare și să actualizeze perspectivele macroeconomice.”, a anunțat la începutul săptămânii Geoff Gottlieb, reprezentant Regional Senior al FMI pentru Europa Centrală, Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Ce a declarat Călin Georgescu despre vizita reprezentanților FMI în România

„Se anunță venirea Fondului Monetar Internațional. Nu știi pentru ce vin. Vin pentru a constata sau pentru a găsi o soluție ca România să fie cumpărată pe nimic. Nu știi. Nu știm despre ce e vorba. Că ei au creat o situație în bună desfășurare cu complotul lacheilor de serviciu din interior. E foarte grav ”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale a mai declarat că șefa Trezoreriei americane a spus că de la data de 21 ianuarie „nu mai sunt bani”, iar acest lucru va avea un efect de tsunami până în România.

„Al doilea lucru, cel mai important, din ceea ce ne-ar privi în imediata apropiere e ce a declarat ieri Janet Yellen. Ea este secretarul Trezoreriei americane, este o persoană de mare calibru, eu am auzit-o vorbind acum mulți ani, e o instituție. (…) Ea a spus „din ziua de 21 ianuarie nu știm dacă vom mai avea bani”. Acest lucru este de luat foarte în serios. Deci nu știm dacă vom mai avea bani. Pe scurt, luând istoric chiar perioada pașoptistă, în 1848 America avea 848 de miliarde buget și o datorie de 1,7 trilioane. Echilibru, oarecum. În 2025 are buget de 7 trilioane și o datorie de 35 de trilioane”, a precizat Călin Georgescu.

„Bani nu vor mai fi, cu certitudine vă spun asta”

Tot el a mai tras apoi și concluzia că nici România nu va mai avea bani.

„Asta e o cifră pe care ea o avertizează, femeia asta e o instituție, să faci o asemenea declarație se traduce în felul următor și eu aș face un raport la ce se întâmplă în România. Maximă atenție. Bani nu vor mai fi, cu certitudine vă spun asta, nu vor mai fi nici pentru a împrumuta, bașca să mai primești, ne-am jucat până acum”, a conchis Georgescu.

Ce a spus, de fapt, secretarul Trezoreriei americane

Secretarul Trezoreriei americane, Janet Yellen, nu a spus că de la data de 21 ianuarie nu vor mai fi bani, ci că plafonul datoriei, în prezent cu puțin peste 36.000 de miliarde de dolari, „nu autorizează noi cheltuieli”, astfel că Departamentul american al Trezoreriei va lua „măsuri extraordinare” de la 21 ianuarie pentru a continua să-și onoreze obligațiile, notează AFP, preluat de .

Mai precis, măsurile presupun oprirea plăților către mai multe fonduri de pensii, de sănătate și de invaliditate din sectorul public – ajustări tehnice „care nu sunt imediat necesare pentru plata prestațiilor”.

„Pensionarii și funcționarii publici nu vor fi afectați de aceste acțiuni”, a anunțat Janet Yellen.