Călin Georgescu se autointitulează „președintele ales al României” și dă dispoziții instituțiilor: Parlamentul să anuleze mandatul dictatorial al lui Iohannis, Parchetul să cerceteze fraudarea alegerilor de către PSD, PNL, Iohannis și CCR

Călin Georgescu a postat pe Facebook un mesaj în care se autointitulează „președintele ales al României” și dă mai multe indicații instituțiilor statului. Totodată, el i-a îndemnat pe români să depună plângeri penale pentru fraudarea alegerilor. Georgescu a mai scris că președintele Klaus Iohannis are un mandat „dictatorial” și că Guvernul Ciolacu 2 este „ilegal, ilegitim și imoral la fel ca și Klaus Iohanis”.

Georgescu: Românii să depună plângeri penale pentru fraudarea alegerilor

„Recomand tuturor românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România pe următoarele considerente:

– Alfred Simonis și Marcel Ciolacu pe TikTok cu privire la deturnarea fondurilor guvernamentale!

– aceștia au confirmat ceea ce cu toții bănuiam: anume că PSD l-a votat prin electoratul de partid pe G. Simion cu intenția să-l trimită în turul 2 al alegerilor. Credeau în mod eronat că dacă în turul 2 vor ajunge Ciolacu și un candidat suveranist, poporul îl va alege pe Ciolacu. Poporul le-a dat calculele peste cap, fiind ca de obicei mult mai deștept decât politicienii.

– de asemenea, în urmă cu doar câteva săptămâni, că PNL a investit bani în campanii de imagine menite la rândul lor să manipuleze intenția de vot a electoratului, plătind campanii pe TikTok pentru alți candidați, NU pentru candidatul propriului partid (N. Ciucă) așa cum era legal!

– PSD-PNL au folosit subvenția de partid alocată din bugetul României (aproape 54 de milioane de euro) pentru a manipula alegerile din România, promovând alți candidați, dar NU pe cei ai propriilor partide.

Repet! Le recomand românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor în România, pentru deturnare de fonduri guvernamentale și pentru înșelăciune în formă continuată!”, a transmis Călin Georgescu,

Georgescu spune despre el că e președintele-ales al României

Acesta a trasat apoi mai multe dispoziții instituțiilor statului, spunând despre el că e președintele-ales al României.

„Ca Președinte Ales al României informez următoarele instituții:

▪️Parlamentul României are obligația ca de îndată să anuleze DEFINITIV mandatul dictatorial al lui Klaus Iohanis, acest arhitect al haosului democratic din întreaga lume liberă!

▪️Parchetul General are datoria să cerceteze fraudarea alegerilor de către PSD, PNL, Klaus Iohanis și Curtea Constituțională.

▪️Avocatul Poporului are obligația să intervină de urgență în restabilirea ordinii de drept prin toate mijloacele de care dispune sau să-și dea demisia dacă nu poate reprezenta poporul în acord cu drepturile FUNDAMENTALE ale acestuia.

▪️Guvernul auto-intitulat „ciolacu2” este ilegal, ilegitim și imoral la fel ca și Klaus Iohanis.

Vă pot asigura că din primele mele zile de mandat această haită politică – ce sfâșie democrația și drepturile Poporului Român – va fi DESTRUCTURATĂ!”, a mai scris Călin Georgescu, pe Facebook.