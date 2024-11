Călin Georgescu, susținut de un partid înființat în 2023. POT are 79 de candidați la alegerile parlamentare

Partidul Oamenilor Tineri, formațiune fondată de deputata Anamaria Gavrilă, a anunțat că îl susține pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale și propune 79 de candidați pentru parlamentarele de duminică, potrivit .

POT a fost înființat în 2023

Anamaria Gavrilă, fondatoarea POT, a fost aleasă la Camera Deputaților pe listele AUR, dar a părăsit partidul lui George Simion în septembrie 2021, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Site-ul oficial al forului arată că deputata a ținut 49 de discursuri politice, a avut 28 de propuneri legislative și 18 întrebări sau interpelări.

POT a fost înregistrat la Tribunalul București pe 9 martie 2023, iar la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 va avea 79 de candidați, cu ocupații diverse – antreprenori, avocați, șoferi, experți vânzări și ingineri.

Pe site-ul POT este menționat că sediul central al partidului se află în Deva.

„Prin implementarea practică a valorilor creștine fundamentale: iubirea, dăruirea, iertarea, acceptarea și cultivarea potențialului uman specific fiecăruia dintre noi, vom atinge nu doar bunăstarea materială, ci și armonia”, mai scrie pe site, în secțiunea referitoare la ideologie.

Anamaria Gavrilă, mesaj de susținere pentru Călin Georgescu

Fondatoarea POT a transmis un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, duminică seară, după primele rezultate de la prezidențiale.

„Cu mare, mare umilință stăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a întors o pagină în istoria României. Ne este foarte greu să găsim cuvintele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face. Vorbeam de treaba pe care trebuie să o facem, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și iată că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nu ne-a lăsat. Am spus, un vot pentru Călin Georgescu înseamnă că poporul român este treaz și cu sufletul viu! Iată că noi știam”, a declarat Anamaria Gavrilă.