Candidatura lui Călin Georgescu ar putea fi invalidată, spune șeful AEP. Toni Greblă: Am sesizat organele de urmărire penală să identifice imprimeria, sumele plătite și cine a plătit pentru afișe (VIDEO)

Dacă un candidat are venituri și nu depune bilanțul cu privire la raportul între venituri și cheltuieli, sancțiunea este invalidarea mandatului, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Toni Greblă (AEP), pe B1 TV, despre campania lui Călin Georgescu

Șeful AEP spune că „doi dintre competitorii politici nu au declarat la Autoritatea Electorală nicio sumă de bani care ar fi obținut-o ca venit sau care ar fi cheltuit-o în campania electorală”.

Oficialul a făcut câteva precizări în contextul afișelor cu Călin Georgescu, candidat care a declarat zero cheltuieli în campanie.

„Am sesizat imediat ce am intrat în posesia lor, sunt mai multe afișe în câteva orașe ale țării. Imediat ce am primit aceste fotografii, am sesizat organele de urmărire penală să identifice imprimeria la care au fost realizate, sumele care s-au plătit și cine a plătit aceste afișe, pentru că ele nu au semnul de identificare, codul de identificare al mandatarului financiar al respectivului candidat”, a continuat Toni Greblă.

„Am sesizat poliția din orașul respectiv din același județ (…). Ieri le-am trimis. Pentru că în cursul dimineții de ieri le-am primit și noi”, a precizat președintele AEP.

Candidatura lui Călin Georgescu ar putea fi invalidată, spune șeful AEP

Întrebat dacă poate AEP să oblige candidatul să își declare veniturile din campanie, el a spus: „Are obligația legală să o facă. Dacă are venituri și nu depune bilanțul cu privire la raportul între venituri și cheltuieli, sancțiunea este invalidarea mandatului”.

„Cei doi care au declarat venituri zero nu știm dacă au avut venituri, dacă au făcut cheltuieli, deci sunt numai presupuneri deocamdată”, a mai menționat Toni Greblă.