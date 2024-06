Cătălin Drulă: Comasarea alegerilor, cu scopul de a ameți lucrurile, de a nu se mai înțelege ce se votează, de a da oamenilor 5 buletine de vot și cu speranța lor secretă că în felul acesta nu vor primi nota de plată a guvernării (VIDEO)

, și copreședinte Alianței Dreapta Unită (ADU), a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre comasarea alegerilor.

„Suprapunerea acestor locale cu europarlamentarele este un pas împotriva democrației”

Drulă susține că această comasare a alegerilor locale cu europarlamentare s-a făcut „cu scopul de a ameți lucrurile, de a nu se mai înțelege ce se votează”.

“Alegerile în România, după 92, au fost întotdeauna la termen. Când expiră mandatul, se fac alegeri și a doua zi, a treia zi, a cincea zi intră în pâine noul primar, noul europarlamentar, noul parlamentar, noul președinte, nu? Acum am avea un președinte care și ăsta ar fi la vestiar, dacă o să fie alegerile în septembrie. Primarii noi aleși, dacă Stelian Ion iese primar, cum o să iasă primar Stelian Ion, la Constanța? Ce face, că el intră în mandat în noiembrie, abia? Trebuie să stea cu ochii pe cel în funcție. Niște aberații. Au pus aceste alegeri locale peste europarlamentare cu scopul de a ameți lucrurile, de a nu se mai înțelege ce se votează, de a da oamenilor 5 buletine de vot și cu speranța lor secretă că în felul ăsta nu vor primi nota de plată a guvernării. Primarii, fiind dominant de la PNL și , ca număr, pentru că acolo, știți foarte bine ce fel de presiuni se fac la nivel local, de altfel și asupra primarilor USR, și au declarat-o chiar ei, s-a venit, mă refer la primarii care sunt acum în USR, s-a venit cu oferte, a recunoscut-o domnul Ciucă.

Domnul Ciucă a fost la Timișoara și a zis, ‘da, da, da, am încercat să-l iau pe Fritz la PNL, dar, ce să vezi, Fritz are altfel de valori și gândire și a rămas la USR.

Au făcut niște presiuni extraordinare și atunci când primarii noștri n-au cedat, au început să le facă toate mizeriile din lume. Deci suprapunerea acestor locale cu europarlamentarele este un pas împotriva democrației, pentru că democrația, după părerea mea, merge bine când poți să stai cu capul sus și să mergeo în fața alegătorilor, să ai dezbateri”.

„Eu încă îl aștept pe domnul Ciucă, pe domnul Ciolacu, dacă vor să dezbată”

„Eu încă îl aștept pe domnul Ciucă, pe domnul Ciolacu, dacă vor să dezbată … Am scris și eu o carte se numește Tehnici de programare laborator pentru clasa a X-a, editura L&S INFOMAT, se găsește, am scris-o în vacanța dintre a XI-a și a XII-a. Eram olimpic național la informatică și răposatul Tudor Sorin, un profesor excepțional cu editură, cu manuale, mi-a zis mie și unui prieten, coleg olimpic, vreți să scrieți manualul de laborator? Deci am și eu o carte, cum are și domnul Ciucă, o carte scrisă de niște scriitori fantomă, probabil, cum se numesc, interpuși, asta de e pe toate gardurile, acum, Haide să ne comparăm ideile pentru România. Ce idei are despre viitorul acestei țări Ciolacu și Ciucă? Ce idee ar putea să aibă? Eu cred că e de la sine înțeles. Acest tip de politician, care trebuie ținut ascuns. (…) Eu vreau să ieșim la iveală, vreau să fim în față, vreau să vorbim cu oamenii, ca oamenii să poată să aleagă”.