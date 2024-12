Cazul Nordis | Reacția Laurei Vicol: „Am ales calea instituțiilor pentru a-mi face dreptate. De-abia aștept să vorbesc despre legile pe care voi le-ați blocat, despre bătaia de joc, despre măști”

Laura Vicol, aflată pe final de mandat, a transmis, miercuri, un mesaj pe subiectul Nordis, în care a susținut că „am ales calea instituțiilor pentru a-mi face dreptate”.

Vicol a afirmat că, într-adevăr, soțul ei este unul dintre asociații Nordis, firmă care, „până în ultimul moment, a luptat să nu intre în insolvență”, dar a precizat că societatea comercială nu e una „de hoți și țepari”, ci una care a avut reale dificultăți financiare.

„Asociații Nordis au explicat toate aceste lucruri, dar nimeni nu a vrut să îi asculte. E mult mai simplu sǎ aruncați cu noroi decât sǎ gândiți logic cǎ nimeni nu fuge cu imobile în buzunare”, a mai transmis deputata.

Laura Vicol a denunțat apoi ipocrizia unor politicieni: „Două partide și un candidat independent mi-au folosit numele și familia într-o campanie electorală abjectă, în lipsă de programe politice pertinente, constructive. V-ați băgat credința în sertar, ați uitat să fiți oameni, ați ales să purtați cruci la gât și ură în suflet”.

Totodată, Vicol a ținut să precizeze că „la m-au ținut profesionalismul, corectitudinea și integritatea, nu m-a ținut nimeni altcineva”.

„Am ales să nu mă las dusă de acest val de ură cu care mulți vă spălați de două luni încoace, am ales să nu răspund cu adevărul pe care l-ați fi preluat tot ca pe o minciună, ca toate neadevărurile ce s-au spus până acum despre mine, am ales să mă protejez de toată mizeria deversată spre familia mea, spre soțul și copiii mei.

Și nu am început acum să vorbesc pentru că „am fost lăsată pe dinafară”, cum susțin unii, „jurnaliști integri, de mare valoare”. Repede ați uitat că am o profesie, că nu am intrat din neant în politică, că am muncit 4 ani în Parlament, dovada stau legile care îmi poartă numele.