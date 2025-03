Laura Vicol rupe tăcerea despre zvonurile divorțului secret și atacurile asupra familiei sale

Laura Vicol a fost nevoită să răspundă publicului după ce în presă au apărut zvonuri conform cărora ar fi divorțat în secret pentru a „fenta legea”. a negat vehement aceste informații și le-a catalogat drept „minciuni periculoase”, acuzând jurnaliștii de „lipsă de etică”. Într-o postare pe rețelele de socializare, Laura Vicol a dorit să pună capăt speculațiilor și să clarifice situația, subliniind că totul este o invenție care nu are nicio bază reală, potrivit .

Vicol a condamnat atitudinea publicistică care se ocupă cu răspândirea unor speculații nefondate despre viața ei personală, subliniind că afirmațiile cum că statutul civil ar influența dosarele de justiție sunt „aberante” și că jurnalismul nu ar trebui să devină o „bârfitură de mahala”. Deputata a subliniat că astfel de zvonuri sunt doar un instrument de manipulare a opiniei publice, iar cei care le răspândesc nu au nicio dovadă pentru a le susține.

Mesajul dur transmis de Laura Vicol

„Când lipsa de etică devine profesie, se nasc asemenea mizerii „jurnalistice”. Minciuna din acest articol este nu doar grotescă, ci și periculoasă! Să afirmi fără nicio dovadă că „Laura Vicol ar fi divorțat în secret pentru a fenta legea” e o aberație care sfidează nu doar logica, ci și orice urmă de decență. Este o tentativă penibilă de manipulare a opiniei publice prin insinuări murdare și scenarii inventate în redacții care confundă presa cu bârfitoarele de mahala. Când ții morțiș să scrii o știre, dar n-ai fapte, îți „construiești” surse. Când vrei să lovești, dar n-ai cu ce, inventezi povești. Asta nu mai e presă – e un atentat la Adevar”, a scris Laura Vicol pe Facebook.

În continuare, deputata a vorbit despre atacurile asupra familiei sale, spunând că acestea au fost „mârșave și ordinare”. Ea a spus că a fost „arestată pe nedrept”, alături de soțul ei, într-un dosar penal care a lăsat trei copii acasă, sub îngrijirea mamei sale. Laura Vicol a susținut că adevărul va ieși la iveală în timp și că minciunile răspândite de unele publicații nu vor face decât să le aducă rușine celor care le întrețin.

„Așa cum faceți, leprelor, din octombrie incoace: mințiți cu neruşinare despre mine, mi-ați atacat familia și copiii în mod mârșav și ordinar, aidoma vouă! Faptul că cineva îndrăznește să creadă că statutul civil al unei persoane determină actele de justiție dintr-un dosar penal e dovada fie a prostiei crase, fie a unei agende toxice. Iar pentru cei care consumă și răspândesc astfel de mizerii, e timpul să înțeleagă: o minciună repetată nu devine Adevār! Devine doar rușinea celor care o întrețin. Și da, am fost arestată pe nedrept, alături de soțul meu, cu trei copii rămași acasă cu mama mea. Dar Dumnezeu e sus! Adevărul nu are nevoie de spectacol. Are nevoie doar de timp. Și răbdare”, a mai spus Laura Vicol.

Cu aceste declarații, Laura Vicol a dorit să pună punct speculațiilor și să își apere atât familia, cât și reputația în fața publicului, subliniind că adevărul va ieși la iveală, iar cei care răspândesc minciuni vor trebui să suporte consecințele.