Ciolacu: Cred că PSD va ieşi primul în competiţia cu celelalte partide, dar asta nu înseamnă că automat va da şi premierul. Am văzut unde am ajuns când puterea a fost în mâna unui singur om

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat că PSD va câștiga alegerile de la finele acestui an, dar asta nu înseamnă că automat va da şi premierul, în cazul în care el va fi ales preşedintele României.

Ciolacu: Împărțirea puterii o decid românii la vot

Întrebat, la , dacă își menține declarația de a nu numi un premier de la PSD dacă va fi ales președintele României, Marcel Ciolacu a răspuns: „PSD va face parte din viitoarea coaliţie de guvernare. Votul românului îl respecţi. Am spus că următorii ani sunt cei mai importanţi pentru dezvoltare. Eu vreau ca în următorii ani să intrăm într-o logică de a depăşi ura, (…) să fii împotriva cuiva – lucrul care ne-a dominat în toate prezidenţialele din ultimii 20 de ani. Am venit cu o explicaţie clară că puterea, în perioada următoare, va trebui împărţită. Această împărţire o s-o decidă românii. Eu consider că PSD va ieşi primul în competiţia cu celelalte partide, dar asta nu înseamnă că automat va da şi premierul”.

Ciolacu: Puterea trebuie împărţită

„Mi-am asumat acest lucru în faţa colegilor mei. Aşa cred că e corect pentru România. Am văzut când puterea a fost în mâna unui singur om, când un om a avut ambiţia să aibă ”guvernul său” . (…) de a conduce totul. Niciodată nu a dus într-o direcţie bună. Eu sunt convins, colegii mei au înţeles mesajul, că şi eu, şi ei dorim binele românilor şi al României”, a mai declarat Marcel Ciolacu.