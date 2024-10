Ciolacu, după anunțul lui Ciucă despre întreruperea dialogului dintre cele două partide de la Guvernare: “La mine nu merg șmecheriile astea. Nici măcar în campanie”

PSD va depune o propunere legislativă în Parlament privind proiectele imobiliare, după scandalul , astfel încât dezvoltatorii să nu poată cere cumpărătorilor, în mod normal, un avans mai mare de 10%, a anunțat Marcel Ciolacu, miercuri. Un astfel de avans mai mare va fi permis numai dacă dezvoltatorul va avea o asigurare specială pentru acoperirea riscului nefinalizării proiectului. În acest context, liberalii i-au cerut lui Ciolacu să voteze un proiect depus de PNL în Parlament încă din 2019, care prevede că un dezvoltator imobiliar nu poate solicita un avans mai mare de 10% din valoarea imobilului.

Ciolacu spune că PNL ar fi putut să treacă proiectul de lege care ar fi protejat românii încă din 2019

Aceste demersuri ale ambelor partide vin după investigația Recorder care a dezvăluit cum afacerea imobiliară Nordis ar fi păgubit sute de oameni și în urma căreia DIICOT ar avea în lucru un dosar penal.

“Am verificat dacă pe timpul șefiei doamnei Vicol la Comisia Juridică a venit vreun proiect de lege care ar fi favorizat un astfel de fenomen. Nu există așa ceva, am verificat cap- coadă.

Doamna Vicol nu a inițiat acest lucru. Cu alte cuvinte nu vorbim de o corupție instituțională sau de o intervenție în interes propriu a unui președinte de comisie sau a unui parlamentar.

Dar nici nu pot să stau și să mă uit ca acest fenomen să se mai repete. Și atunci au venit și s-au uitat în legislația din Franța, din Germania, în țările mai dezvoltate și de acolo au scos elementele pe care pot să le adapteze cele mai bine.

Și am venit cu un proiect de lege. Proiectul de lege al Partidului Național Liberal, să mă ierte Dumnezeu, am înțeles că e din 2019. Eu știu că în 2019 exista o majoritate parlamentară. Nu cu PSD-ul. Nu înțeleg cine i-a ținut să nu-l treacă. Că între timp, am găsit noi în coșul de gunoi, că e acolo un proiect uitat și uitați cum noi eram zmei dar ne-a oprit PSD-ul care era în opoziție, care n-avea majoritate, la mine nu merg șmecheriile astea. Nici măcar în campanie. Avem un proiect corect, depus, care să discute rapid la comisii, pentru că românii vor să fie protejați.”