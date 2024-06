Ciolacu, întâlnire cu mai mulți români stabiliți în SUA: „Nu poţi să ţii românii acasă decât dezvoltând serviciile publice şi infrastructura” / Premierul a spus că și el și-a dorit să plece din țară la un moment dat

Aflat într-o vizită de câteva zile în Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a întâlnit cu mai mulți români stabiliți acolo, în cadrul unei recepții organizate la Washington. Acesta a susținut la eveniment că românii nu pot fi aduși înapoi în țară decât dezvoltând serviciile publice şi infrastructura și că și el și-a dorit la un moment dat să plece din România.

Ciolacu, întâlnire cu români stabiliți în SUA

„Nu am venit să insist să reveniţi în România, pentru că ştiu că n-o veţi face. Aţi realizat şi aveţi deja o familie în Statele Unite şi sunt ferm convins că vă este foarte greu să reveniţi în acest moment în România. În schimb, putem dezvolta lucruri împreună”, a declarat Marcel Ciolacu, la întâlnirea cu românii din SUA, potrivit

El a mai spus că speră ca SUA să devină cel mai important investitor direct în România şi cel mai important partener comercial non-UE al țării noastre.

„Sunt pentru prima oară în Statele Unite mai mult de 24 de ore. Data trecută am fost doar într-un tranzit către America de Sud, într-un demers cu OSCE. Am încercat acum 30 de ani, la fel ca şi dumneavoastră, să fac parte din diaspora românească, undeva în Europa, în Marea Britanie. Nu am reuşit acest lucru. A încercat şi fratele meu. În Germania a stat vreo zece ani şi pe urmă a revenit în ţară împreună cu familia”, a mai susținut Ciolacu.

Cât despre situaţia de securitate din ţara noastră, premierul a afirmat că „România în acest moment ţine spatele frontului din Ucraina. România nu ar fi putut face acest lucru fără partenerul său strategic, SUA”.

Ciolacu și-a exprimat apoi convingerea că, având și ajutorul românilor din SUA, țara noastră va fi admisă în programul Visa Waiver și va scăpa de vize în 2025. Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, prezentă și ea la recepție, a susținut că România în această direcție.

Marcel Ciolacu, vizită de câteva zile în Statele Unite

Amintim că premierul Marcel Ciolacu se află într-o până pe 7 decembrie.

El va discuta, printre alții, cu Lloyd Austin, secretarul Apărării, cu Antony Blinken, secretarul de stat, și cu Jennifer Granholm, secretarul pentru Energie.

De asemenea, Ciolacu va avea convorbiri cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU, și cu Dennis Frances, președintele Adunării Generale ONU.