Ciprian Ciucu a spus ce a realizat în Sectorul 6 și ce planuri are pentru un nou mandat: Efectiv, nu mai recunoști acolo unde am intervenit. Ambiția mea este să arăt că o să fie peste tot la fel (VIDEO)

a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre lucrurile pe care le-a făcut în acest mandat, în sectorul pe care îl conduce, și a spus și ce urmează să mai facă, dacă va obține un nou mandat.

„Efectiv nu mai recunoști Sectorul 6, acolo unde am intervenit”

a fost întrebat cum răspunde criticilor la adresa sa, conform cărora în Drumul Taberei, zona în care locuiește, în ceea ce privește aspectul cartierelor a investit foarte mult, iar în Militari, Iuliu Maniu nu s-a făcut nimic.

„Pentru Militari nu este adevărat. În Militari am reasfaltat, resistematizat și reamenajat sute de străzi și alei, pentru că am intrat pe micro zone întregi, plus că am făcut Parcul Liniei, care este Militari, plus școli. Unde nu am intrat suficient și plănuim să intrăm imediat, deja intrăm în Grozăvești. Am început lucrările în Grozăvești, începem în toamnă lucrurile în Crângași și vom începe la anul, iarăși, în Giulești. Dar oamenii să înțeleagă. Nu are nicio legătură cu faptul că eu stau în Drumul Taberei, Doamne ferește, Doamne ferește. Dar Drumul Taberei a fost un șantier 12 ani de zile, pentru că acolo s-a construit metroul. Toată zona era destructurată. Era doar normal să începi cu Drumul Taberei, pentru că era o zonă destructurată, era o zonă care a stat cu șobolani, cu mizerie. Oamenii ăia nu mai puteau să trăiască acolo și atunci, evident, că era o zonă cu probleme, pe aceea o rezolv prima. Celelalte zone și ele au probleme, dar nu aveau probleme la nivelul pe care le avea Drumul Taberei.

Resursele nu sunt infinite și atunci trebuie să faci… dar ceea ce mă bucură este că oamenii au început să aibă încredere. Și eu când zic că o să mă duc în Grozăvești, deja mă duc în Grozăvești, când zic că fac și faleza sudică a Lacului Morii și Bulevardul Uverturii, la anul, chiar îl fac, pentru că oamenii au văzut că fac. Adică raportat la alte sectoare, nu că vreau să mă compar, dar oamenii pot să vadă, pentru că sunt sectoare în care nu s-a mișcat nimic și sunt sectoare în care efectiv au renăscut, pentru că s-a muncit foarte mult.

Și oamenii nu înțeleg, ‘domnule, de ce acolo ai făcut și n-ai ajuns și la mine la bloc?’. Pentru că avem 2000 și ceva de blocuri. Am și anvelopat 250 dintre ele. Și e vorba doar de timp, nu de voință sau de putință. E vorba doar de timp și de bani, care sunt resurse limitate, nu sunt infinite. Oamenii trebuie să aibă încredere, cum am zis că mă duc și am demonstrat până acum că chiar am schimbat kilometri întregi liniari.

Efectiv nu mai recunoști Sectorul 6, acolo unde am intervenit, așa mi-am propus să intervin și în Crângași Giulești și Grozăvești. Și va fi și mai ușor pentru că aceste cartiere sunt mai mici, adică mă aștept destul de repede să rezolvăm Grozăveștiul anul acesta și Crângașiul”.

„Aici este ambiția mea, să arăt că o să fie peste tot la fel”

Ciucu a fost întrebat ce înseamnă rezolvatul.

“Resistematizare, în primul rând, pentru că e haos, în Grozăvești e haos.

Oamenii nu au trotuare pe care să meargă. Acolo e o babilonie, deci punem ordine prin resistematizare, aducem spațiu verde, peisagistică, trotuare largi, fără mașini, un părculeț, ici unul colea, să crești calitatea vieții oamenilor. Acum, când mergeți acolo, vedeți numai betoane și ciment, și deja au început lucrările, asta este partea bună. Adică nu zic că o să încep la anul. De asemenea, avem deja proiectarea finalizată pentru reconfigurarea Crângașiului.

N-o să mai fie niciun fel de diferență între Drumul Taberei și Militari. În Militari am ajuns deja, cum v-am zis, și nu puțin și celelalte cartiere. Nu o să mai fie niciun fel de diferență, tocmai că vreau să demonstreze acest lucru și ca să îi combat pe cei care zic că am făcut doar în Drumul Taberei. Aici este ambiția mea, să arăt că o să fie peste tot la fel”.