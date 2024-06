Ciucă, despre declarațiile care dădeau ca sigur că România va pierde procesul Roșia Montană: „Poate că în politică ar fi nevoie să vorbim şi despre tăcerea strategică”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a afirmat duminică, în legătură cu dosarul Roşia Montană, că el nu a declarat nimic pe această temă înainte de verdictul din proces și că în astfel de situații e nevoie de „tăcerea strategică” deoarece „vin decizii care întorc povestea la 180 de grade”.

Ciucă, despre declarațiile (false) că România va pierde procesul Roșia Montană

„M-aţi auzit să zic ceva înainte? N-am zis nimic, nu voi zice. Este bine de fiecare dată să nu ne antepronunţăm şi să nu speculăm la absolut nimic pentru că vin decizii care întorc toată povestea 180 de grade. (…)

În arta militară se vorbeşte despre răbdarea strategică. (…) Poate că în politică de multe ori ar fi nevoie să vorbim şi despre tăcerea strategică. Că iacătă cum se întâmplă lucrurile”, a declarat Nicolae Ciucă la Prima News, potrivit

Referitor la faptul că a fost prea mult zgomot politic înainte de aflarea deciziei, Ciucă a spus: „Absolut şi politic. (…) Mai fac (zgomot – n.r.) şi acum şi fără rost, de neînţeles. Şi ieri, şi azi. (…) Încearcă să argumenteze – şi ştiţi cum este când vii cu prea multe argumente pe ceva: te duci undeva în ridicol şi nu mai are niciun rost”.

Ciolacu, acuzat de manipularea bursei după ce a dat ca sigur că România pierde procesul Roșia Montană

Amintim că liderii USR, FD și REPER l-au acuzat pe premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, că și în avantajul Gabriel Resources și al unor speculatori care s-au îmbogățit astfel, după ce în fața acestei companii procesul Roșia Montană.

„Valoarea acțiunilor Gabriel Resources a crescut pe tot parcursul lunii februarie, pe fondul declarațiilor și acuzațiilor lansate de PSD și PNL, care anunțau pierderea procesului și plata unor despăgubiri de 6 miliarde de dolari. Practic, într-o singură lună, pe baza declarațiilor iresponsabile ale lui Marcel Ciolacu, Marcel Boloș și colegii lor de partid, valoarea acțiunilor s-a dublat. Compania canadiană are acum o capitalizare bursieră de peste 800 de milioane de dolari canadieni, ceea ce reprezintă mai mult de 600 de milioane de dolari. Aproape exclusiv pe baza disputelor din România, acționarii au câștigat mai mult de 300 de milioane de dolari”, a acuzat USR.

Deputatul Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și fost ministru al Economiei, : „Exact în ziua următoare primei declarații a dlui Ciolacu cum că pierdem procesul, volumul tranzacțiilor a crescut de 20 de ori fix pe acțiunea RMGC”.

Marcel Ciolacu : „Despre ce bursă vorbim, ce eu joc la Bursă?! Poate dânșii joacă la bursă și știți bine că joacă la bursă, dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică, eu câștig un proces și nu las o datorie de miliarde de euro României și nu aduc o criză economică și o debusolare a sistemului fiscal și macroeconomic și eu sunt acuzat că de ce am câștigat procesul, chiar nu le e rușine? Nu am dat nicio informație, nu am dat niciun document din Guvernul României nu am dat de niciunde o motivare care să influențeze acest proces”.