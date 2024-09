Ciucă: „Ezit şi eu să am încredere în Ciolacu. Nu avem o relaţie de prietenie” / Liderul PNL dă vina pe USR pentru coaliția cu social-democrații

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a declarat că nu-l leagă nicio prietenie de premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, și că liberalii au ajuns să formeze o coaliție cu social-democrații pentru stabilitatea țării și deoarece USR „nu a făcut nimic altceva decât să depună o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern”. Altfel, el ar

Ciucă și Ciolacu spun că n-au încredere unul în altul

„Nu avem prietenie, suntem doi oameni care ne respectăm. Am avut încredere unul în altul”, declara, recent, Marcel Ciolacu, pentru Gândul.info.

Replica a venit miercuri, , de la Nicolae Ciucă: „După ezitarea pe care a avut-o Ciolacu la întrebarea dvs, ezit şi eu să am încredere pentru că atunci când există o astfel de ezitare și ţinând cont că în relaţia dintre noi – și aici a fost corect – nu avem o relaţie de prietenie… Prietenia înseamnă să faci, în momentele dificile, pentru prietenul tău ce ai face pentru tine şi familia ta. Nu am ajuns la acest nivel. Faptul că Ciolacu a ezitat e o chestiune pe care pentru că el nu putea să se prezinte electoratului social-democrat ca fiind unul care are încredere în singurul contracandidat care cu adevărat poate să îl bată în turul doi”.

Ciucă a reproșat apoi că „s-a luat Guvernul pe persoană fizică”, dovada că nu a fost invitat la evenimentele publice în calitate de partener de guvernare. Asta deși, spune el, când era premier a avut grijă să-l invite pe Ciolacu la diverse evenimente.

De ce, totuși, nu se rupe coaliția. Ce spune Ciucă

Liderul PNL a mai afirmat că partidul a făcut coaliția cu PSD mai mult de nevoie, căci altfel ar fi preferat o guvernare cu partide de dreapta: „Există o responsabilitate. Am construit această coaliţie din nevoia de stabilitate. Am fost obligaţi să facem coaliţie cu PSD pentru că propriul nostru partener de dreapta nu a făcut nimic altceva decât să depună o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR. Mi-aş fi dorit să avem un guvern de dreapta”.