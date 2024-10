Ciucă, întrebat despre un tandem preşedinte – premier de la PNL și PSD: „Păi nu am decis fiecare că mergem cu candidatul nostru?” / Cum răspunde ultimatumului dat de PSD (VIDEO)

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a declarat că nu există un blocaj în coaliție legat de data alegerilor prezidențiale și că încă se poartă negocieri. În privința ministrului PNL Cătălin Predoiu, Ciucă a spus că fiecare ministru trebuie să respecte decizia politică luată în coaliție. Or această decizie încă nu există.

Ciucă: Trebuie să discutăm foarte serios despre data prezidenţialelor

Nicolae Ciucă a explicat întâi de ce înțelegerea inițială cu PSD : „Chiar un conflict deschis nu e, suntem în negocieri şi toate se întâmplă din cauza faptului că, atunci când am discutat despre prezidenţiale, s-a avut în vedere candidat comun şi listă comună. Dar după întâlnirile de la Braşov şi Sâmbăta de Sus, fiecare partid a decis că va avea propriul candidat, motiv pentru care trebuie să discutăm foarte serios despre data prezidenţialelor”, a spus preşedintele PNL.

Ciucă a mai spus că prezidențialele nu ar trebui să fie în septembrie deaorece campania și dezbaterile ar pica în august, când toată lumea e în concediu.

Acesta a respins apoi criticile pe care le-a primit de la colegii de coaliție: „Nu e prima dată când mă atacă cineva. Eu cred că e bine fiecare să ne vedem de drumul nostru”.

Reacția lui Ciucă la ultimatumul PSD

„Data alegerilor se stabileşte de guvern când e în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid. Când vorbim de o coaliţie, inclusiv data alegerilor e decizie politică, motiv pentru care e nevoie de consens politic. Ca atare, fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta şi deciziile politice”, a mai spus Nicolae Ciucă, reacție la ultimatumul dat de PSD.

Întrebat dacă se poate merge cu un tandem preşedinte – premier, Ciucă a răspuns: „Păi nu am decis fiecare că mergem cu candidatul nostru? Cum am putea acum, după ce am avut o discuţie cu liderii de filiale, să le spunem ce?”.