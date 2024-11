Ciucă: Va fi absolut defectuos pentru democrația din România să avem o nouă coaliție PSD – PNL. Unul dintre partidele mainstream trebuie să rămână în opoziție / Despre Bolojan: Îl voi propune premier între tururi

Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la prezidențiale, a declarat că o nouă coaliție cu PSD după alegeri ar fi „defectuoasă” pentru democrația din România. Despre faptul că acum PNL e la guvernare cu PSD, Ciucă a spus că a fost nevoie de stabilitate.

Acesta a mai afirmat, pentru , că îl va propune premier pe liberalul Ilie Bolojan între tururi și că a convenit cu acesta să nu meargă încă în alegeri în tandem președinte-premier deoarece „nu venim cu proiecte care să amăgească oamenii înainte să avem decizia”.

Ciucă, despre guvernarea cu PSD

„ pentru democrația din România ca PSD sau PNL să gândească încă o dată o coaliție de guvernare și o majoritate între centru-dreapta și centru-stânga. Am avut și voi avea această abordare, indiferent cu cine mă văd, inclusiv cu activul nostru de partid.

Pentru că ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Germania, 16 ani de coaliție centru-dreapta, nu a făcut nimic altceva decât să lase spațiul liber extremelor. Și extremei drepte și extremei stângi. Același lucru se va întâmpla la noi.

Unul dintre partidele mainstream, indiferent ce se întâmplă în politica din România, trebuie să rămână în opoziție, astfel încât să păstreze tot ceea ce înseamnă o poziție în echilibru pentru politica din România. Vă spun cu cea mai onestă responsabilitate, nefiind un politician. Eu am 35 de ani de profesie. De 4 ani de zile am intrat în politică. Nu pot să spun că sunt un politician”, a declarat Nicolae Ciucă, pentru G4Media.

Despre guvernarea de trei ani cu PSD, care continuă încă, liderul PNL a afirmat: „Puteam să ieșim de la guvernare și să ducem țara în instabilitate. Ne uităm ce a făcut Rusia în Republica Moldova. Ne uităm ce s-a întâmplat acolo. Ne uităm ce a făcut Rusia în SUA. Nu vă supărați pe mine. Au fost intervenții ale Rusiei în SUA acum, la alegerile prin care au încercat să schimbe percepția, au încercat să dezinformeze, să manipuleze. Vă dați seama ce însemna pentru România dacă nu se rămânea în această stabilitate? Eu mi-am asumat acest lucru. Poate cineva să dea vina pe mine? Mi-asum chestiunea asta, domnule, ești vinovat că ai ținut PSD-ul la guvernare? Da, dar am ținut pentru o Românie stabilă. O Românie care prin tot ceea ce a făcut, a reușit să sprijine Moldova, a reușit să țină un echilibru”.

Ciucă, despre colaborarea cu Bolojan

Întrebat de ce nu l-a propus până acum pe colegul său de partid, Ilie Bolojan, premier, în contextul în care Elena Lasconi, contracandidata sa de la USR, , Nicolae Ciucă a răspuns: „Am discutat cu dumnealui. Am avut dialog tot timpul ăsta și am și am vorbit cu dumnealui, inclusiv când am mers de mai multe ori la Bihor, pentru că am avut investiții acolo, am făcut împreună proiecte care se duc la bun sfârșit. Și i-am spus în felul următor și dânsul, mie: noi nu ne angajăm într-o chestiune care este absolut nevalidată de cetățeni, adică să venim cu , fără să avem garanția că Partidul Național Liberal și că cetățenii vor avea încredere într-un astfel de construct. Este un om cât se poate de decent și eu la fel. Ce am convenit cu dumnealui: nu venim cu proiecte care să amăgească oamenii înainte să avem decizia”.

Întrebat dacă îl va anunța pe Bolojan propunere de premier între tururi, Ciucă a răspuns: „Da, sigur că da, e normal”.