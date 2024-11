Claudiu Năsui, după ce a câștigat procesul împotriva lui Klaus Iohannis: Dacă Guvernul ar vrea ca aceste cheltuieli să nu fie secrete ar putea foarte ușor să facă asta. Nu e nevoie de nicio comisie de anchetă (VIDEO)

, fost ministru al Economiei, candidat USR la parlamentare, a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, subiectul referitor la procesul pe care l-a câștigat împotriva lui .

Claudiu Năsui a câștigat procesul împotriva lui Klaus Iohannis

Administrația Prezidențială este obligată să facă publice cheltuielile lui Iohannis cu deplasările și avioanele de lux

Claudiu Năsui a declarat că dacă Guvernul ar vrea, ar putea foarte ușor să facă publice cheltuielile secrete, fără a fi nevoie de o comisie de anchetă. El a menționat că Administrația Prezidențială a invocat secretizarea acestor date printr-o Hotărâre de Guvern, dar a argumentat că acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol, deoarece Guvernul are puterea de a schimba această situație oricând.

Năsui a adus în discuție și cheltuielile legate de utilizarea avioanelor de lux de către președinte, sugerând că aceste cheltuieli ar trebui să fie transparente și accesibile publicului.

“În primul rând, ei se prevalează de faptul că aceste cheltuieli sunt secretizate printr-un HG, adică printr-o Hotărâre de Guvern, adică prin ceva pe care domnul Ciolacu ar putea mâine să dea și să schimbe. De altfel, procesul acesta l-am câștigat inclusiv din pricina faptului că Administrația Prezidențială a spus că aceste date sunt secrete. Și am zis bun, arătați-mi și mie de ce, prin ce act s-au secretizat și mi-au zis că este un HG. Și am zis bun, arătați-mi HG-ul atunci și au zis păi nu putem, că și el e secret și atunci judecătorul le-a zis, păi cum adică, doar așa să vă credem pe cuvânt? Nu merge, vă zic evident aproximativ.

Deci dacă Guvernul ar vrea ca aceste cheltuieli să nu fie secrete, ar putea foarte ușor să facă asta.

Nu e nevoie de absolut niciun fel de comisie de anchetă.

(…) Diferența e că eu am început acest proces acum un an, când se aflase de aceste avioane de lux pe care le folosește domnul președinte. Dacă pentru Vila de la Neptun și alte cheltuieli exorbitante, am înțeles 9 milioane de euro de la RAAPPS și toate lucrurile acelea pentru casa lui și așa, azi, pentru asta, dacă ar începe acum un process, înseamnă că terminăm în 2025-2026. Guvernul poate să facă mult mai repede!”