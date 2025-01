Claudiu Târziu, despre actele de huliganism de la protestul AUR: „Am informații certe că cei care s-au dedat la anumite acte absolut reprobabile nu făceau parte din cei aduși de parid” / Ce spune despre prezența lui Horațiu Potra la protest

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, europarlamentarul Claudiu Târziu, a comentat duminică într-o intervenție pentru B1 TV incidentele care au avut loc în timpul protestului AUR din Capitală. Acesta a precizat că cei care au agresat jurnaliștii B1 TV nu au făcut parte din membrii sau simpatizanții AUR:

“Eu am informații certe că cei care s-au dedat la anumite acte absolut reprobabile pe care noi am încercat să le preîntâmpinăm nu făceau parte din cei aduși de AUR pentru că toți cei care au venit la chemarea noastră din partid, membri și simpatizanți care au venit în mod organizat, au manifestat organizat pe județe și nu au ieșit de după bannerul care deschidea marșul. Aceștia care înțeleg că le-au dat de furcă colegilor dumneavoastră erau mult în fața marșului. Nu știm cine sunt. Cred că îi identifică cu siguranță autoritățile și vor lua măsurile de rigoare, dar cea fost în dreptul nostru noi ne-am făcut treaba, ne-am organizat bine. Vă dați seama, la 100.000 de manifestanți se puteau întâmpla foarte multe lucruri neplăcue și am văzut în țări civilizat mitinguri degenerând foarte ușor. Din fericire, cel pe care l-a organizat AUR nu a dus la astfel de incidente”.

Cât privește prezența liderului mercenarilor Horațiu Potra și preluarea sa de către jandarmi, Claudiu Târziu a precizat că nu îl cunoaște personal pe Horațiu Potra sau pe apropiatul acestuia prins cu 40.000 de euro bani cash asupra sa la protestul AUR:

“Am organizat mitingul sensul că am obținut autorizația și ne-am îngrijit să păstrăm ordinea pentru cei aduși de noi în țară, dar am spus-o în mod repetat că acest miting, această manifestare de protest este deschisă tuturor românilor și este făcută pentru ca românii să își poată manifesta dezacordul. Nu avem nicio relație cu Horațiu Potra. Nu ne-am întâlnit, nu am discutat, nu am avut niciun feld e colaborare niciodată. Omul avea să se miște oricând prin țară, nu înțeleg de ce a fost ridicat, de ce un cetățean care nu face nimic rău pe stradă este ridicat de jandarmerie și dus undeva la anchetă. De când nu ai voie să umblii la tine cu bani? Nu înțeleg, oricât ar fi”.