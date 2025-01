Coaliția de guvernare se reunește într-o ședință pentru a analiza proiectul de buget pentru anul 2025. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna a pus la dispoziția liderilor politici documentul cu reducerile financiare asupra cărora s-a convenit.

Potrivit proiectului de buget propus de , anul acesta vor fi mai puțini bani pentru Administraţia Prezidenţială, Senat şi Camera Deputaţilor. Pe de altă parte, ministerele Sănătăţii şi Mediului vor avea un buget mai mare cu peste 50%, comparativ cu anul trecut.

„Am prezentat proiectul de buget in coaliţie şi am avut primele discuţii cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% şi bugetul Camerei Deputaţilor cu 9%”, a scris ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, pe Facebook.

Ministrul Tanczos Barna a mai spus că prin alocările financiare propuse, guvernul investește în viitor, în îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor publice.

„Bugetul pentru Educaţie creşte cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulţi bani, Ministerul Sănătăţii va avea un buget mai mare cu 50% faţă de 2024, şi Ministerul Mediului o creştere de 51%”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

Bani pentru primarii coaliției

Ministrul Finanțelor a mai spus că vor fi alocate fonduri consistente continuării unor . Astfel Ministerul Transporturilor va primi bani pentru continuarea investiţiilor la autostrăzile Sibiu-Piteşti, Sibiu-Făgăraş, Focşani-Bacău, Ploieşti-Buzău, Buzău-Focşani şi reabilitarea liniilor de cale ferată.

„Vor beneficia de fonduri proiectele de construcţie a spitalelor regionale de urgenţă Craiova, Iaşi şi Cluj, şi vom avea investiţii semnificative în sisteme de apă şi canalizare, cât şi în centrele de colectare selectivă a deşeurilor. Bugetul va susţine Programul Naţional de Reducere a Abandonului Şcolar şi digitalizarea universităţilor, dar şi construcţia de campusuri pentru învăţământul dual”, a mai transmis Tanczos Barna.

Ministrul dă asigurări că viitorul buget va fi echilibrat, iar cheltuielile statului vor fi reduse. Pe de altă parte spune că vor fi asigurate fonduri pentru plata salariilor și pensiilor. De asemenea, nu sunt uitați nici primarii care au un rol important în atragerea de voturi în contextul alegerilor din luna mai.

„România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor şi pensiilor, investiţii masive în economie şi fonduri consistente pentru dezvoltarea localităţilor”, a comentat ministrul Barna.

Bugetul va fi aprobat vineri în Guvern

Proiectul de buget negociat în va fi supus aprobării într-o ședință de guvern programată vineri. Ulterior, documentul va fi transmis către Parlament pentru a fi discutat și votat în sesiunea din luna februarie.

„S-au făcut pași importanți pe autoritățile locale, pe ministere. Vor mai fi discuții astăzi și mâine (marți 28 – miercuri 29 ianuarie – n. red. ), iar decizia este ca în ședința de vineri să treacă bugetul și să plece spre parlament. Urmează ca în sesiunea ca începe în februarie să se voteze”, a precizat Lucian Romașcanu pentru B1 TV.

Politicianul PSD a spus că vor fi implementate reforme și vor fi făcute restructurări, necesare pentru ca România să se încadreze în deficitul de 7% negociat cu Comisia Europeană.

„Cu certitudine vor trebui făcute reforme în paralel cu găsirea unor soluții pentru cei ce vor trebui să părăsească sistemul. Suntem într-o zonă în care componenta privată a economiei are nevoie de oameni și nu cred că vor fi probleme sociale dacă vom face restructurări în această perioadă”, a comentat purtătorul de cuvânt al PSD.