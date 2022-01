Consiliera USR Felicia Ienculescu Popovici, despre scandalul din ședința Consiliului Local Mogoșoaia: „O traumă din cea pe care am trăit-o eu nu se uită ușor” / De la ce a pornit totul (VIDEO)

Consiliera USR Mogoșoaia Felicia Ienculescu Popovici a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre ședința de Consiliu Local de ieri în care, după cum arată întregistrarea făcută chiar de ea, a fost amenințată și agresată de colegii ei de la PNL și PMP, Ene Valentin, respectiv Dinu Gheorghe.

Popovici a spus că momentul a fost atât de traumatizant încât îi e greu să-și amintească unele detalii. Acesta a mai precizat că nu a primit scuze decât de la o consilieră PNL. În schimb, a primit numerose mesaje de susținere de la USR-iști și de la localnici.

Ea a mai spus că, din ce a aflat, consilierul PMP a fost exclus din partid, deci nu mai poate participa la ședințe, dar de consilierul PNL nu știe nimic, prin urmare acesta ar mai putea veni. Într-o astfel de situație, ea speră să fie protejată de poliție, căci se teme de o răzbunare.

Felicia Ienculescu Popovici a povestit și cum a fost bruscată, a punctat că a mai fost amenințată și a detaliat de unde a pornit tot scandalul.

Amintim că PNL Ilfov a anunțat că l-a suspendat din funcțiile de conducere pe Ene Valentin, Cristian Diaconescu, președintele PMP, a solicitat filialei PMP Ilfov să-l suspende pe Dinu Gheorghe, iar europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat că va propune chiar excluderea acestuia din partid. Poliția Ilfov a deschis un dosar penal în acest caz.

Felicia Ienculescu Popovici spune că nu a primit scuze de la PNL sau PMP, dar e susținută de colegii din USR

Întrebată cum a decurs ziua pentru ea, consiliera a răspuns: „Nu am primit amenințări, dar nici scuze sau măcar un mesaj de la primarul comunei, de la dna viceprimar, pe care o și cunosc de multă vreme. Nu mă așteptam să nu aibă reacție. Singura care a prezentat scuze și un mesaj aș zice cât de cât omenos a fost o colegă consilieră de la PNL, care a exprimat acest lucru în timpul ședinței. Am fost invitată la Parchet de procurorul care anchetează cazul, am dat o declarații și am participat la ședința de Consiliu Local”.

Aceasta a precizat că acești doi colegi care au agresat-o nu au participat la ședința Consiliului de azi. Ea a mai spus că un membru PMP i-a transmis că Dinu Gheorghe a fost exclus din partid. Despre cel de la PNL nu se știe deocamdată dacă va păstra mandatul de consilier.

Felicia Ienculescu Popovici a susținut apoi că a primit numeroase mesaje de susținere de la Dacian Cioloș, Dan Barna, alți membri USR și oameni din Mogoșoaia. Mai mulți lideri USR au venit la ședința de azi de Consiliu Local. Unii dintre cei care o susțin au stat afară.

„E o solidaritate incredibilă”, a afirmat Popovici.

Dinu Gheorghe ar fi fost exclus din PMP

Felicia Ienculescu Popovici și-a manifestat speranța că poliția o va însoți la ședințele de Consiliu dacă vreunul dintre cei doi consilieri vor mai veni la ședințe.

Întrebată dacă se așteaptă ca aceștia doi să încerce să se răzbune, ea a răspuns: „Sincer nu știu, nu pot să mă pun în mintea lor. Eu sper că vor înțelege că s-a depășit o limită și că de aici încolo trebuei să se ocupe de altceva, că ce au făcut nu le mai permite să ocupe o funcție publică”.

Totuși, consiliera a precizat că îi e teamă că ei se vor răzbuna: „O traumă din cea pe care am trăit-o eu aseară nu se uită ușor, dar nici nu mă face să dau înapoi. Voi merge înainte pe partea legală și în activitățile mele obișnuite. Nimic nu se va schimba, eu mi-am asumat această funcție și asta e datoria mea”.

Consiliera USR spune că a mai fost amenințată și chiar de aceiași consilieri

Întrebată dacă a mai fost amenințată ea a răspuns: „Da, da și azi procurorului i-am detaliat ce s-a mai întâmplat. Ni s-a vorbit urât și mie, și colegilor, sunt înregistrări care arată asta”.

Popovici a precizat că a mai fost amenințată de aceleași persoane.

„Cuvintele urâte și agresivitatea pe care am avut-o și din partea primarului și a altor persoane, asta se vede pe filmările ședințelor. Am făcut niște colaje cu ce s-a întâmplat”, a mai afirmat ea.

Felicia Ienculescu Popovici a afirmat că a trecut printr-o traumă

„Colegul acesta, Dinu Gheorghe, s-a năpustit, s-a aruncat asupra mea și a încercat să-mi ia telefonul. Eu nu am spus nici procurorului, nici nimănui că am fost lovită sau că am urme de violență. Aveam geaca, nici nu apucasem să-mi dau geaca de pe mine și colegul s-a repezit asupra mea într-un gest foarte violent și foare neplăcut. (Cine v-a sărit în ajutor?) Cred că era bodyguardul, sincer nici nu-mi amintesc figurile acelor persoane care au venit când am țipat, dar au venit niște oameni. E genul acela de traumă pe care cumva foarte greu o mai descompui în bucățele”, a povestit Felicia Ienculescu Popovici.

De la ce a pornit scandalul în ședința Consiliului Local Mogoșoaia. Explicațiile consilierei USR

Totul are legătură cu scandalul imobiliar ”Sectorul 0” din Mogoșoaia. USR a acuzat că e ilegală Hotărârea de Consiliu Local de la sfârșitul anului trecut prin care Primăria Mogoșoaia a decis exproprierea a 328 de hectare, urmând ca proprietarii să fie despăgubiți cu 1,7 euro/ mp., Hotărârea a trecut cu 10 voturi din 15, deși era nevoie de 11 voturi. Printre beneficiari se numără mai mulți liberali, inclsuiv senatoarea Alina Gorghiu.

„Unul dintre consilieri are terenuri acolo și am făcut sesizare la ANI pentru conflict de intrese, la celelalt nu am descoperit. Nu știu ce are și ce urmărește, dar e din acest grup de oameni care militează puternic pentru acest proiect”, a continuat Popovici.

Aceasta a precizat apoi că proiectul controversat mai e susținut de primar, de alți oameni din primărie și de alți consilieri, oameni din Consiliu Județean și din Parlament.

„Noi am văzut ilegalități document în care se face referire la ”PUZ Sector 0” și acel document nu există, e un document pus în dezbatere, dar care nu a fost niciodată aprobat”, a mai spus consiliera USR.

Felicia Ienculescu Popovici a mai explicat faptul că proprietarii au primit notficări să vină să primească despăgubirile, dar 90% nu s-au dus să facă asta și se luptă și ei în instanță. Pe 3 februarie e un recurs la procesul de suspendare a unor hotărâri. În plus, sunt așteptate și niște decizii de la ANI.