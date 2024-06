Cozi la depunerea sacilor cu voturi în Sectoarele 1 și 2. Membri ai secțiilor de votare au stat cu orele în caniculă. Explicațiile lui Toni Greblă, președintele AEP, pentru această situație (VIDEO)

Cozi uriașe în Sectoarele 1 și 2 ale Capitalei, la depunerea sacilor cu voturi. Membri ai secțiilor de votare acuză că au stat și 30 de ore pentru a depune sacii în sediul Biroul Electoral, iar unii nu au fost primiți nici acum. În tot acest timp au stat afară, pe caniculă.

Lupta este în continuare strânsă între principalii candidați: Clotilde Amrnad (USR) și George Tuță (PNL) la Sectorul 1 și Radu Mihaiu (USR) și Rareș Hopincă (PSD) la Sectorul 2.

Într-o intervenție pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea” moderată de Tudor Mușat, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a insistat că nu e vina AEP, care a făcut tot posibilul ca procesul electoral să se desfășoare fără probleme.

Toni Greblă (AEP), despre probleme de la scrutinul din Sectoarele 1 și 2

Întrebat de ce am ajuns în această situație, șeful AEP a răspuns: „Datorită unui cumul de funcții, de cauze, de vinovății. Prima, în ordine cronilogică: e un sediu pentru Biroul Electoral de sector total necorespunzător, o sarcină care revine în sarcina primarilor fiecărei localități. A doua chestiune e faptul că nu a existat o programare a venirii cu buletinele la sediul Biroului Electoral de sector. În ce privește organizarea internă în acel Birou, azi de dimineață, dincolo de cei 36 de statisticieni care ajutau și centralizau rezultatele votului, am suplimentat numărul cu 40 de statisticieni pentru a grăbi acest proces. Împreună cu Ministerul de Interne, acolo unde a fost cazul au fost montate corturi unde să poată să se adăpostească membrii Birourilor până le vine rândul. Am luat toate măsurile care depind de AEP, restul e activitatea Biroului Electoral de sector care nu e în subordinea AEP”.

Chestionat dacă AEP nu se asigură că se respectă niște pași, așa încât să nu se ajungă la astfel de probleme, Toni Greblă a explicat: „Noi cu președinții, locțiitorii și operatorii de calculator am efectuat două și respectiv trei sesiuni de informare asupra a ce trebuie să facă. Am elaborat un ghid al președintelui secției de votare (…) pe care l-am distribuit tuturor președinților de secții. Toți au avut câte două exemplare. Mai mult nu putem să facem, dar dacă nu e o organizare internă care să permită un flux corespunzător, dacă oamenii nu sunt ajutați să care sacii, să fie depozitați în încăperi în care să poată să respire și sunt lăsați să aștepte cu ei pe trotuar, asta înseamnă iresponsabilitate și spune mult despre grija față de om”.

Greblă: Problemele nu se vor mai repeta la prezidențiale

Acesta a repetat apoi că „e în sarcina primarilor, a prefecților, a Birourilor respective în colaborare să stabilească măsuri, programe”.

„Nu se va mai întâmpla la prezidențiale din mai multe motive. După alegeri o să vi le și spun. Un motiv important e că pentru prezidențiale e un singur buletin de vot, procesele verbale se încheie simplu. Acum, de la Birourile secțiilor de votare circa 30% din procesele verbale de consemnare a rezultatului votării au fost întocmite greșit și a trebuit, împreună cu statisticienii INS, cu alt personal tehnic auxiliar să fie remediate aceste deficiențe. Din această cauză, predarea unor materiale pentru o singură secție de votare a durat între 20 și 30 de minute”.