Crin Antonescu: „Avem câteva temeiuri de a fi liniștiți, de exemplu afirmația dlui Tudose că de data asta dl Bogdan și-a pus chiloții corect” / Despre discursul politicienilor: „O situație destul de stânjenitoare” / Despre priza lui Piedone la electorat: „Aceștia suntem” (VIDEO)

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a vorbit marți, pentru B1 TV, despre alianța PNL-PSD, cum vede alegerile din acest an și exigențele pe care le are el, ca alegător, de la partide.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Crin Antonescu, despre diferențele dintre USL și actuala alianță PNL-PSD

„Sunt surprins să văd că această comparație (cu USL) revine în dezbaterea publică pentru că mai totul deosebește USL de acum mai bine de un deceniu de actuala alianță, chiar dacă nominal aceleași partide o fac. V-aș da trei diferențe, nu că nu v-aș putea da 30, dar n-avem timp. Trei mi se par esențiale.

USL s-a format în Opoziție, în vreme ce actuala coaliție s-a format și se dezvoltă cu aceste partide fiind la putere. 2: USL s-a format în contradicție, ca alternativă pentru a se lupta cu un sistem, un regim politic având în centrul său președintele de atunci, tot ansamblul de instituții aferente și influente pe lângă președinție; actuala coaliție s-a format sub înaltul patronaj prezidențial, cu favorabilitatea în consecință a acelorași instituții, ca să nu mai adaug faptul că în vreme ce USL avea aproape ostilitate de la factori externi, actuala coaliție se bucură, evident, de o favorabilitate externă unanimă. 3: când USL s-a constituit și s-a prezentat în fața alegătorilor, rolurile erau distribuite clar, se știa și se angaja în fața electoratului cine va fi candidat la președinție și cine va fi premier. A existat un congres al PSD care m-a desemnat pe mine candidat la președinție, deci rolurile erau clare. Nu căutam femei independente prin oraș.

Iată numai trei diferențe care, după părerea mea fac ca această comparație să nu stea în picioare”, a explicat Crin Antonescu, pentru B1 TV.

Ce înseamnă azi la PNL ”Dreapta”?

Întrebat cum rămâne cu electoratul, Antonescu a răspuns: „Eu sunt un alegător al PNL. Sigur, nu sunt membru, simpatizant PSD și nu mă interesează decât în măsura în care, de pildă, îmi propun o listă comună la europarlamentare, căci atunci trebuie să fac niște considerații ca alegător despre . Tangențial, deci, despre PSD. Nu am altă calitate, nu fac recomandări și nu consider că sunt calificat să fac recomandări. Eu sunt un alegător care poate formula niște exigențe. Sigur, prima exigență, una mai veche, e o redefinire a ce înseamnă azi la PNL Dreapta, ca să vedem în ce măsură e compatibil un program comun”.

„Eu am spus cu ceva vreme în urmă că nu împărtășesc pesimismul multor analiști în legătură cu destinul marelui PNL. Și acum îmi păstrez speranța, dar crește exigența, pentru că există un timp pentru toate. (…) Vreau să văd ce anume alegeri pentru Europa vor susține oamenii pe care eu îi votez. Deocamdată, avem câteva temeiuri de a fi liniștiți, de exemplu că de data asta dl Bogdan și-a pus chiloții corect. De asemenea, că sunt gata să-și îmbrace unul altuia hainele dacă măsurile ar corespunde. Dar nu-i de ajuns.

Nu mă-mpac bine, ca alegător, cu discursul prelungit despre Echipa Națională României. Am auzit de Steaua, Dinamo, Echipa Națională cum ”mergem, ne batem acolo pentru România”… Eu sunt mare iubitor de fotbal și pretind un cunoscător al istoriei fotbalului, dar fotbalul e fotbal și politica e politică. Chestiunea asta cu bătutul pentru România ar trebui să fie mai explicită și clară pentru toată lumea, pentru alegători în primul rând, că de bătut pentru România se bat în primul rând autoritățile naționale românești, că oamenii care merg în Parlamentul European exprimă punctul de vedere al partidului lor, al familiilor lor politice despre ce și cum trebuie să se întâmple în Europa.

Deci mai ușor cu bătaia în comun și mai ușor cu echipa națională de fotbal. Vreau să știu cum reprezentanții mei în PE dau răspuns la marile întrebări din fața Europei. E ceva cu mult, mult mai grav, mai serios”, a mai declarat fostul președinte PNL.

Crin Antonescu, despre discursul politicienilor: O situație destul de stânjenitoare

Despre discursul politicienilor, tot mai slab calitativ, Crin Antonescu a spus: „Suntem într-o situație destul de stânjenitoare. Nici în restul Europei lucrurile nu stau grozav, dar, din pcăate, în România în plan politic deocamdată avem avem punerea în scenă, chiar dacă fără detalii stăpânite, a domniei lui Vlad Țepeș, (aluzie la AUR – n.r), avem comentariile și promisiunile de natură sportivă din partea listei. Eu nu am frustrări, am așteptări ca alegător, am exigențe. E încă timp ca aceste lucruri să se formuleze”.

Capcana în care ar putea să pice PNL și PSD

Acesta a mai spus că va vota alianța căci nu are alternativă, „celelalte variante sunt mai rele”, dar asta nu înseamnă că PSD și PNL „trebuie să se mulțumească și să pornească de la ideea că ”sunt alegătorii noștri oricum; ce o să facă? tot o să voteze cu noi!”. Asta nu e bine, că e și în politică o pedagogie, o exigență pe care, ca partid mare, trebuie să ți-o respecți. Noi, alegătorii, nu suntem retardați, nu toți, nu suntem îndobitociți nici de eforturile presei românești, nici e eforturile clasei politice românești, nu toți, și avem încă exigențe. Unul din lucrurile importante pentru viitorul politicii românești e să se țină cont de aceste exigențe”.

Crin Antonescu, despre alegerile prezidențiale

Crin Antonescu a afirmat apoi că alegerile prezidențiale reprezintă deja „o altă chestiune, despre care deocamdată se discută mult și degeaba”, mai ales că încă nu avem candidații. El a mai spus că acest scrutin are cu totul alte mize, că ar trebui să se propună niște nume și soluții și abia apoi ar trebui să înceapă dezbaterea.

De ce Crin Antonescu îl votează pe Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei

Cât despre alegerile pentru Primăria Capitalei, Crin Antonescu a ținut să precizeze că el nu-l va vota pe Cătălin Cîrstoiu doar pentru că e candidatul PNL (și PSD), ci pentru că „are, atât cât îl cunosc eu din făcută la un anumit nivel, două lucruri esențiale pentru cineva care vrea să facă politică: are pasiune și compasiune. Are și pricepere, vom vedea câtă dacă va fi ocazia, în câmp administrativ. Cert e că am încredere în el și dacă va câștiga Primăria Capitalei, cred că e o șansă pentru un nou început sau un alt mod de viață al Bucureștiului. Că va face și politică într-un alt sens după aceea, nu știu și chiar nu mă interesează acum”.

Cum explică Antonescu popularitatea lui Piedone

Întrebat, de asemenea, dacă îl surprinde faptul că un personaj ca Piedone , în București, Crin Antonescu a răspuns: „Am văzut oameni care spun că poporul are întotdeauna dreptate. Eu sunt mai de Dreapta, eu nu cred că mereu poporul are dreptate. Cred doar, ca democrat, că n-am ce face, că decizia majorității, a poporului trebuie respectată că ne place sau nu, că e dreaptă sau nu. Dar dreptatea nu ține de mulțime, nici măcar de urne și dacă cineva s-ar osteni ce e Dreapta, ce e Stânga – sau măcar ce e Dreapt,a că asta mă interesează – ar trebui să discutăm și asta. Dar dl Popescu, zis și Piedone, e în situația de a avea o intenție de vot considerabilă și asta trebuie să ne arate, susținători sau nu ai domniei sale, că aici suntem și aceștia suntem”.