Schimb de replici între Rareș Bogdan și Mihai Tudose la sediul BEC: „Nu ne-am jignit, până la urmă, era o figură de stil cu Superman” (VIDEO)

Mihai Tudose şi Rareş Bogdan au avut vineri un schimb de replici la sediul BEC, unde coaliția a depus listele comune pentru europarlamentare.

Schimb de replici între Rareș Bogdan și Mihai Tudose

Tudose și Rareș Bogdan au fost întrebați de reporteri cum vor colabora, având în vedere trecutul lor polemic.

La întrebarea ironică despre cum se simte Tudose apărând pe afișe alături de Bogdan, „care are chiloții peste pantaloni”, fostul premier nu s-a putut abține și a replicat cu umor: „După cum vedeți, nu-i mai are!”.

Tudose a continuat să se amuze, în timp ce Rareș Bogdan a explicat: „Nu ne-am jignit, până la urmă, era o figură de stil cu Superman, chiar m-a sunat după aia și mi-a zis că „E genială, acum să vad cum scap de ea!”.

Mihai Tudose (locul 1) și Rareş Bogdan (locul 2) deschid lista comună PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

„Sunt foarte încrezător în bunul simț al românilor, în faptul că vor înțelege ce înseamnă votul util pentru România. Este o construcție amplă. Noi sperăm să funcționeze pentru mulți ani și această construcție mixtă între cele două partide democratice să fie oglinda activității guvernamentale unde lucrurile funcționează de aproape 2 ani, spre 3 ani de acum, în așa măsură ca tot ce înseamnă program guvernamental să își regăsească susținerea în activitatea acestei echipe de la Parlament iar deciziile importante de la nivel de UE, de Comisie, de Consiliu să poată fi adaptate la realitatea societății românești”, a declarat Mihai Tudose la sediul BEC.

La rândul său, Rareș Bogdan a precizat că lista comună va putea la Strasbourg și Bruxelles să negocieze poziții cheie pentru Români:

„Europa are nevoie de România, România are nevoie de Europa. Pentru Europa sunt vremuri extrem de dificile, din nou la fel ca în anii 30 extremismul își arată colții iar noi marile familii europene reprezentate aici în România de PNL și de PSD trebuie să fie cele care să dea viitoarea majoritate a PE pentru stabilitate și pentru dezvoltare. În plus, față de ceea ce se întâmplă în interior pentru 420 de milioane de cetățeni europeni avem un război crunt la graniță, un război mult mai aproape de România. Atunci când s-a constituit această alianță stabilitatea a fost cuvântul de bază, acum stabilitatea și dezvoltarea sunt cuvintele care cu siguranță, sperăm să dea încredere românilor și aceștia să acorde în număr tot mai amre de voturi.

Sunt absolut convins că lista comună va putea la Strasbourg și Bruxelles să negocieze poziții cheie pentru România să conteze și fiecare vot pentru orice rezoluție, pentru orice directivă să fie negociată exclusiv cu ajutorul românilor prezenți acolo pe lista comună PSD-PNL care să asigure acea majoritate necesară”.