Crin Antonescu: Unii liberali puteau fi puși în discuție cu Ciucă înainte de desemnarea candidatului la prezidențiale / Electoratele PNL și USR nu votează cum dictează partidele / PSD și PNL au amânat pentru 2025 măsurile economice grele (VIDEO)

Crin Antonescu, fost președinte PNL, a declarat marți, pentru B1 TV, că în opinia sa Nicolae Ciucă va rămâne El a deplâns faptul că în partid n-a existat o discuție mai amplă asupra desemnării acestei candidaturi, dat fiind că mai mulți oameni erau potriviți să-și asume acest rol.

Acesta s-a mai arătat nemulțumit de faptul că nu există dezbateri de idei ale potențialilor candidați la prezidențiale.

Antonescu a vorbit și despre ca USR-iștii să-l susțină pe Ciucă în turul al doilea al prezidențialelor și ca PNL-iștii s-o susțină pe Elena Lasconi, candidata lor.

„În ce privește PNL și USR, avem de-a face cu electorate care nu merg după recomandarea partidului în turul 2, adică acolo e vorba de oameni cu un anumit nivel de… și cu opțiuni destul de puternice și nu cred că primul argument în decizia lor va fi ce recomandă partidul (…) În turul 2 cred că va depinde în primul rând de personalitatea candidatului, nu de structura de partid și susținerile care se anunță dintr-o parte sau alta”, a afirmat acesta.

Crin Antonescu, despre alegerile prezidențiale

Fostul lider liberal și-a exprimat temerea că la prezidențiale am putea păți ca la europarlamentare când, din cauza comasării cu localele, în spațiul public nu s-a mai vorbit deloc despre politicile europene ale candidaților.

„Ar fi jenant să nu avem (dezbateri între principalii candidați). Am sentimentul că cel puțin marile partide preferă să evite o discuție pe fond, preferă să clameze mereu forța lor organizatorică și consideră că atâta e suficient. Eu, ca simplu alegător, consider că nu e suficient. Mie nu-mi spune nimic faptul că un candidat al PSD, sau PNL, sau USR se prezintă ca atare. Eu am nevoie să știu și e democratic să știu cum vede fiecare dintre aceste persoane viitorul României, mai ales că suntem într-o perioadă foarte complicată. (…)

Deci dacă partidele mari și candidații lor vor alege să tacă, să evite dezbateri, să nu producă idei în această campanie, asta va fi în detrimentul alegătorilor și cred că s-ar putea să fie cumva amendată de cei care sunt interesați”, a mai spus fostul lider liberal.

Crin Antonescu a mai spus că, în opinia sa, Nicolae Ciucă va rămâne candidatul PNL la prezidențiale, deși „PNL-ul avea de ales, existau variante, oameni care să fie puși în discuție împreună cu dl Ciucă și să se cântărească. Eduard Hellvig e un nume, Bolojan putea fi alt nume. Aș putea da alte nume, dar mă opresc aici, ca să nu generez alte discuții (râde). Din nou, e decizia PNL și e important ca acum dl Ciucă (…) să ne dea viziunea sa, elementele acestei viziuni și soluțiile. Ar fi fost normal s-o facă dinainte sau în partid să existe această discuție între mai multe variante. N-a fost așa, e problema partidului. Problema alegătorilor e că au nevoie, au dreptul la o ofertă consistentă”.

Ce ne așteaptă din 2025, în viziunea lui Crin Antonescu

Acesta a mai afirmat că PSD și PNL se feresc să ia anumite decizii în plan economic pentru a nu pierde alegerile, dar le vor lua la anul: „Probabil că după aceste alegeri va fi foarte dificil și pentru guvernanți și pentru guvernați. Cred că vom avea , însă acum e limpede că cele două mari partide care guvernează sunt decise să amâne aceste lucruri. Prioritatea lor absolută e câștigarea președinției și a alegerilor parlamentare”.