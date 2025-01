Crin Antonescu, validat în PNL pentru alegerile prezidențiale: „Nu e o bătălie, e un șoc, un spectru de cataclism” (VIDEO)

Crin Antonescu a fost validat de PNL drept candidat la prezidențiale, în urma unui Consiliu Național care s-a desfășurat duminică, la Palatul Parlamentului. Acesta urmează să fie validat și de forurile de conducere ale PSD și UDMR, urmând ca apoi să devină, oficial, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu: Candidez pentru niște idei și aspirații comune

„Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau singurul care poate conduce Dar nu am nicio scuză, dacă dvs și alții îmi cereți acest lucru, să refuz. Bătălia în fruntea căruia mă puneți e una pe care nu o bănuiam, la care nu ne-am așteptat. Nu e o bătălie, e un șoc, un spectru de cataclism. (…)

Nu candidez pentru PNL sau pentru mine. Ceea ce ne unește candidând pentru români sunt niște idei și aspirații comune”, a declarat Crin Antonescu, la reuniunea Consiliului Național al PNL.

Antonescu a propus ca Bolojan să fie la conducerea campaniei

Acesta a vorbit apoi despre „ ” de astăzi: „Nu vreau să vă stric buna dispoziție, dar realizați, sper, că acesta a fost și un vot nu de excludere, sper, dar de despărțire. Le cer iertare tuturor, nu puțini, celor pe care i-am supărat, nedreptățit sau poate chiar mai mult. Sunt fericit să ducem această bătălie și pentru că eu cred că PNL are viitor, pentru că are trecut, pentru că are idei, pentru că falșii suveraniști de azi ar putea afla că acum exact 120 de ani, în 1905, un lider liberal scria un articol care se numea ”Prin noi înșine” și care a făcut o doctrină, care nu a fost izolare și a fost dezvoltare pentru România”.

Crin Antonescu l-a invocat apoi pe Ilie Bolojan, președintele PNL: „Aveți un președinte care m-a onorat și azi cu prietenia lui și îi cer un ultim favor la plecare, o ultimă onoare: să-mi facă cinstea să conducă această campanie electorală”.