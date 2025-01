Crin Antonescu: Voi candida la prezidențiale cu sprijinul PNL, PSD, UDMR – va trebui să fie un sprijin semnificativ – dar e o candidatură pe care o asum individual și în calitate, formal, de independent (VIDEO)

Crin Antonescu, candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că „totul e în regulă la PSD”, că are susținerea tuturor celor trei partide, dar „e o candidatură pe care o asum individual și în calitate formal de independent”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Crin Antonescu, despre candidatura sa la prezidențiale, cu sprijinul PSD-PNL-UDMR

„Înțeleg că data pentru ultima etapă a acestui va fi în 2 februarie, că ei (PSD-iștii) trebuie să aibă un congres. Duminica aceasta, cred, PNL are un Consiliu Național, un congres mai mic, și cred că tot în finalul acestei săptămâni și UDMR are un for de conducere. Deci totul e în regulă la PSD.

Sunt conectat puțin (cu partidele), adică atât cât trebuie.

Din capul locului, lucrurile au fost clare. Voi candida cu sprijinul acestor partide, care e un sprijin semnificativ, va trebui să fie un sprijin semnificativ, important, dar e o candidatură pe care o asum individual și în calitate, formal, de independent, oricum, cu un program care-mi aparține, cu o echipă care-mi va aparține. Legătura cu partidele, organizațiile, militanții, alegătorii e un proces la care vom colabora sub diferite forme.

Pe de altă parte, asta nu înseamnă o suprapunere sau o interferență în calendarul partidelor respective sau a Guvernului, sunt lucruri distincte, care vor decurge, cred eu, normal”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu, despre așteptările sale de la PSD, PNL și UDMR

„Partidele nu mai au rolul covârșitor pe care altă dată îl aveau inclusiv la prezidențiale, că cea mai mare parte a lor, chiar cei tradiționali ai partidelor, și-au luat libertatea, sunt mult mai autonomi în decizia lor la vot chiar în raport cu indicațiile partidului. (…)

Atunci când am intrat în această luptă, în această campanie, am pornit de la ideea că trebuie să fac tot ce pot, sperând că partidele vor face cât mai mult din ceea ce mai pot”, a mai afirmat Crin Antonescu, pentru B1 TV.