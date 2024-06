Cristian Ghinea, noi precizări despre contestația privind dosarul BMW-urilor: „Este o grabă aiuritoare a DNA de a închide acest caz și de a mima o anchetă”

Fostul ministru al Proiectelor Europene Cristian Ghinea a oferit joi detalii despre contestația pe care la DNA în legătură cu dosarul achiziției BMW-urilor. Într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, acesta a subliniat faptul că DNA-ul a intervenit absurd și în mod suspect în această speță care era de competența EPPO:

„Eu urmăresc de multă vreme activitatea DNA, am scris și o carte despre DNA, apreciez munca multor oameni din DNA. Mi se pare că este o bătaie de joc ceea ce a făcut procurorul de caz, adjunctul domnului Voineag, cu această pseudoanchetă. Nu trebuia să se autosesizeze. Noi am sesizat EPPO și am spus că aici este o fraudă, potrivit Ordonanței de Urgență 66, asta este un indiciu puternic de fraudă. Dacă ai un singur ofertant care oferă prețul maxim. Atunci, cineva trebuie să investigheze ce s-a întâmplat acolo. Procurorul de caz nu a investigat nimic. Pur și simplu a preluat concluziile Ministerului de Interne copy paste și a spus că nu este cazul de abuz în serviciu la funcționarii de la Interne. Doar că nimeni nu a reclamat asta, că printr-o minune, niște funcționari de execuție au organizat ei o licitație trucată ca să câștige firma prietenului președintelui Iohannis, este absurd că DNA-ul s-a băgat în această speță, este absurd ce scrie procurorul de caz”.

Cristian Ghinea a mai precizat că acest caz va ajunge pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene:

„Am mers pe cale legală de constestație, la procurorul ierarhic superior. În acest caz este domnul Voineag direct. Și asta este suspect cum s-a apucat un adjunct DNA să facă el un caz. De obicei preia un procuror simplu cazul până ajunge pe linie ierarhică. Asta este o paranteză. În acest caz, domnul Voineag trebuie să mențină clasarea sau nu, după care noi vom merge mai departe în Justiție, vom merge la Curtea de Apel București, ca să contestăm pe fond clasarea, spunând că procurorul de caz nu a făcut niciun fel de investigație în acest caz. Nu a chemat un martor, nu a chemat pe Bode, nu a chemat pe șeful Poliției. A doua linie de atac, vom merge la Curtea Europeană de Justiție. Trebuie să lămurească dacă era DNA cel care trebuia să se ocupe de caz sau Parchetul European. Fiind un dosar cu fonduri europene, DNA putea să lucreze speța doar dacă îi delega EPPO această putere, ceea ce nu s-a întâmplat. EPPO ne-a răspuns că lucrează la caz. Este o grabă aiuritoare a DNA de a închide acest caz și de a mima o anchetă”.