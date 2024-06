Cristina Prună, despre excluderea ambasadorului României în SUA de la întâlnirile premierului: „Este o lipsă de profesionalism”

Deputata USR Cristina Prună a criticat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, faptul că ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a fost exclus de la întâlnirile politice ale lui Marcel Ciolacu la Washington:

„Nu cred că trebuie să personalizăm că e domnul Muraru, domnul Ionescu, domnul Popescu…până la urmă avem o ambasadă la Washington și sunt convinsă că în general când ai o astfel de vizită e bine să ai și diplomați pe lângă tine, și diplomație. Aș spune că totuși e vorba de o Ambasadă pe care noi o avem la Washington și care ar trebui și după ce pleacă domnul premier din această vizită să poată să continue relația cu statul american. Aici a fost greșeala. M-am uitat și eu la comunicatul de presă post această primă întâlnire politică. Nu văd de ce nu a fost un diplomat care până la urmă să poată să ia notițe, să poată să lase în arhivele ambasadei ulterior care au fost concluziile acestei vizite. Știu că doamna Odobescu e diplomat de carieră și mai știu că după ce va pleca domnul Ciolacu de acolo Ambasada va trebui să mențină relațiile cu statul american”

Premierul României practic nu legitimează Ambasada în niciun fel, consideră Cristina Prună:

„Mi se pare o lipsă de profesionalism. Am fost și eu în calitate de demnitar în tot felul de delegații unde am discutat lucruri. Niciodată nu m-am dus într-o altă țară fără a mă duce la Ambasadă, a avea o întâlnire și a înțelege care este mediul de vizită, mediul politic și de fiecare dată am fost însoțiți de cineva de la ambasadă la aceste întâlniri. Cutuma spune că este un lucru normal. Mi se pare o lipsă de profesionalism faptul că cineva de la ambasadă, că e consilier politic, că nu a fost acolo și să poată fi alături de premier, de ce nu să poată da informații cu privire la acea întâlnire.

SUA este un partener strategic și orice mișcare de genul acesta se vede în extern. De ce SUA au o politică atât de puternică? Credeți că oficialii care vin din SUA nu se uită la ambasadele din celelalte țări?”.