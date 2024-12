CTP: Ar fi o nebunie ca Georgescu să fie lăsat iar să candideze / Consider că acest diavol trebuia exorcizat prin vot de către CETĂȚENI, dar cred că există o justificare și pentru decizia CCR / Bine nu va fi, dar nici haos (VIDEO)

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat vineri, pentru B1 TV, decizia Curții Constituționale (CCR) de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cristian Tudor Popescu, despre decizia CCR de anulare a primului tur al prezidențialelor

„Indiferent de ce au spus Ciolacu sau Lasconi sau ce spunem noi, deciziile CCR sunt inatacabile. Vorbim degeaba acum, n-are niciun rost, știm asta de ani de zile. Au fost și alte decizii, mă rog, discutabile, dar nu are rost acum să mai discutăm. Eu și aici, la B1 TV, să se desfășoare turul 2 al alegerilor, să decidă CETĂȚENII, să exorcizeze cetățenii la vot acest diavol care a spintecat România.

Dar CCR a hotărât altfel, are dreptul s-o facă și nu poate s-o contrazică nimeni. Există, cred, și o justificare pentru asta, o să vedem și motivarea, dar nu poate fi altă cauză decât ingerința unui stat străin în alegeri, așa cum rezultă din publicului, desecretizate.

Într-adevăr, dacă procesul de votare a fost viciat în halul ăsta – și a fost pentru că am văzut cu toții din prima clipă acel fenomen, de fapt un fenomen de inteligență artificială, că nu era de inteligență umană acolo, cum apare ca o tumoare uriașă fără să avem explicații. Asta a însemnat o viciere a rezultatului.

Deci există o justificare. Și, la urma urmei, mă gândesc ce-o să fie în plus? O să votăm încă un tur. Oricum votam duminică. În loc să votăm numai duminică, o să votăm de două ori”, a declarat gazetarul.

CTP: Ar fi o aberație ca Georgescu să fie lăsat iar să candideze

„Dar mi s-ar părea o aberație chiar mai mare decât zecile de aberații debitate de candidatul Georgescu ca acestuia să i se permită iar să candideze, că e o contradicție în termeni, n-are sens! De vreme ce ai invalidat alegerile din pricina acestui candidat și a acestor proceduri frauduloase grave prin care a fost viciat rezultatul, cu concursul unor unități operative de propagandă ale unui stat străin, nu poți să-i permiți să mai candideze iar. Din contră, acest om ar trebui să răspundă întrebărilor procurorilor. El și toți indivizii din jurul lui care l-au împins înainte.

Dacă aș vedea așa ceva, asta chiar ar fi o nebunie și nu știu unde ar duce România..”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a precizat apoi că dacă vor avea loc mișcări de stradă alimentate de indivizii dubioși din anturajul lui Georgescu, atunci „ele pot fi reprimate de organele în drept ale statului”.

Cristian Tudor Popescu, după decizia CCR: Se prelungește starea de incertitudine

„Consecințe sunt, categoric! Pentru că se prelungește , investitorii în continuare evită să-și plaseze banii în România, vedem cum evoluează cursul leu-euro, indicii bursieri sau ratele la credite, dar bine n-are cum să fie, că încă lucruile nu sunt lămurite. Nu va fi haos cum s-au grăbit unii să spună, statul român încă nu e eșuat cum a spus dl Iohannis. (…)

Ce am trăit cu toții la intensitatea asta aproape insuportabilă în aceste zile e o tomografie a României în acest moment”, a continuat gazetarul.

CTP, despre Toni Greblă, șeful AEP

Cristian Tudor Popescu a afirmat în final că Toni Greblă nu mai are ce căuta în fruntea Autorității Electorale Permanente (AEP).

„Însuși șeful AEP, plantat acolo de PSD, e cel care a mințit, a dezinformat, spunând că el a sesizat Parchetul General după ce au apărut datele acelea de la serviciile de resort, ceea ce nu a făcut, după cum rezultă clar acum. Nu a sesizat Parchetul General.

În plus, și ce postează soția lui în legătură cu Călin Georgescu. Deci eu nu știu de ce mai e acolo.

Indivizi ca acesta sunt peste tot prin instituțiile statului. Sunt înțesate de acești indivizi. O operațiune de urgență trebuie făcută ca aceștia să fie depistați și ”, a mai declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.