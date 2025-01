CTP, după declarația lui Georgescu despre „canalul Marea Neagră – Marea Caspică”: În capul acestui ins este ideea de a conduce România ca Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu. Un delir de megalomanie mistică (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a comentat situația de pe scena politică, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, și l-a comparat pe Călin Georgescu cu cei doi foști conducători comuniști ani României, Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu.

Întrebat de ce amenință Georgescu pe toată lumea, gazetarul a răspuns: „Pentru că în capul acestui ins este ideea de a conduce România, ajungând Președinte, așa cum au făcut-o Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu. Nu știu dacă ați amintit și de canalul Marea Neagră – Marea Caspică pe care vrea să îl facă domnul Georgescu (…). Dacă nu, evoc eu această zicere a domnului Georgescu”.

„Asta arată că tot ce am spus eu până acum în legătură cu logica domnului Georgescu și cu prăpăstiile logice pe care le-a debitat este depășit. Domnul Georgescu nu are probleme cu logica. Domnul Georgescu are probleme patologice, nu logice. N-am cum să spun altceva, văzând această declarație”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„Un delir de megalomanie mistică”

„Acesta este un delir de megalomanie mistică. De asta suferă acest om. Un om care declară că într-un an de zile vor ajunge nemții să vină să lucreze în România, după ce ajunge el Președinte, pentru că Germania va da faliment și România va fi motorul Europei într-un an de zile după ce ajunge el Președinte, ce altceva poate fi decât ce v-am spus adineauri?”, a mai spus CTP.