Daniel Morar, dezvăluiri în cartea sa: „Le-am transmis lui Maior și lui Coldea că urma să-i punem sub acuzare” / Despre Kovesi: „Atitudinile ei erau lipsite de onestitate profesională. Alegea să manipuleze”

Daniel Morar, fost procuror-șef DNA și fost judecător la Curtea Constituțională, își va lansa duminică, la Târgul de carte Gaudeamus, volumul „Putea să fie altcumva – O privire obiectivă a justiției după 1990”. Printre altele, acesta povestește în carte cum „le-am transmis lui Maior și lui Coldea că urma să-i punem sub acuzare pentru favorizarea infractorului”, după ce SRI spusese că „softul a șters” înregistrările făcute de serviciul secret într-un dosar DNA care privea un înalt politician.

Morar a mai povestit în cartea sa cum s-a opus protocoalelor din 2009, dintre procurori și SRI, și cum, din funcția de judecător CCR, și-a făcut o misiune din a desființa aceste protocoale. Și, de asemenea, a lansat mai multe critici la adresa Laurei Codrța Kovesi.

Daniel Morar, despre Kovesi: „Atitudinile ei erau lipsite de onestitate profesională”

Daniel Morar a criticat-o de mai multe ori pe Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef DNA, acum procuror-șef al Parchetului European: „Atitudinile ei erau lipsite de onestitate profesională”, „Alegea să manipuleze”.

„La preluarea DNA a găsit o instituție cu un procent de 90% rată de condamnare, iar la plecare a lăsat-o cu un procent de condamnare abia peste 50%. Kovesi a concediat sau a determinat plecarea din DNA a celor mai buni procurori, iar rezultatele s-au văzut”, a scris Daniel Morar în cartea sa, potrivit

„Kovesi trebuia să plece pentru că a răsturnat paradigma unei justiții penale normale, implicând serviciile secrete în activitatea judiciară și susținând senin că acest lucru este firesc. Cei care gândeau altcumva erau blamați, amenințați, și, în final, cercetați penal sau chiar arestați”, este un alt paragraf al cărții lui Morar.

Cum a dispărut o posibilă infracțiune din familia unui politician dintr-o înregistrare SRI

În cartea intitulată „Putea să fie altcumva”, publicată la Editura Humanitas, Morar mai relatează cum a dispărut o posibilă infracțiune din familia unui politician dintr-o înregistrare SRI.

În cursul alegerilor prezidențiale din 2009, Morar era șeful DNA. Un membru al familiei „unuia dintre candidați”, spune Morar, „care a pierdut”, a discutat cu un procuror, discuția fiind înregistrată de SRI. Înregistrarea arăta cum i s-a promis procurorului „care trebuia să protejeze afacerile familiei că atunci când candidatul va ajunge președinte al României îl va numi pe procuror într-o înaltă funcție din Ministerul Public”.

DNA a deschis un dosar, iar procurorul de caz a trimis ofițerii judiciari la sediul SRI pentru a consulta înregistrările „care erau strict secrete”. „Le-au văzut, le considerau utile și, după ce m-au informat, am informat SRI să mi le trimită oficial”, relatează Daniel Morar. Asta se întâmpla înainte de alegeri.

Numai că, după alegeri, DNA a observat că SRI tergiversează trimiterea înregistrărilor.

„La insistențele noastre, ne-au comunicat că nu le mai au pentru că, dintr-o eroare a softului folosit, au fost șterse. Am avut o discuție cu Florian Coldea pe această temă, iar el susținea același lucru. Nu îl credeam nici eu, nici procurorii de caz. Eram revoltați de faptul că SRI ne sfida și periclita instrumentarea unui dosar de corupție, astfel că le-am transmis lui George Maior și lui Florian Coldea că urma să-i punem sub învinuire pentru favorizarea infractorului. Nu a trecut mult timp și am fost sunat de președintele Băsescu, căruia i s-au plâns cei doi și care voia să afle și de la mine cum stau lucrurile

Când am ajuns acolo (la Cotroceni), cei doi, însoțiți de Codruța Kovesi, se aflau deja în biroul președintelui și relatau aceeași poveste cu softul care a distrus datele rezultate din interceptări. Le-am spus încă o dată că nu-i cred și că fac jocuri politice. Nici măcar Codruța Kovesi nu îi credea, întrebându-i de ce au mai sesizat DNA dacă nu voiau să dea acele date. Președintele asista la discuția noastră fără a interveni prea mult”, a povestit Morat în cartea sa, potrivit Libertatea.

Magistratul a mai precizat că „nu i-am pus sub învinuire” pe șefii SRI, „pentru că nu aveam probele necesare să construim un dosar care să reziste în fața judecătorilor”.