De ce nu a fost aleasă Gabriela Firea candidata PSD-PNL la Primăria Capitalei? Gîdei (PSD): În urma măsurătorilor, s-a constatat că, în această coaliție, nu ar fi întrunit sufragiile majorității (VIDEO)

“Mi-am dorit pentru Primărie o competiție internă și sunt dezamăgită că nu a avut loc. Eu am propus, deși eram candidat anunțat. Am anunțat că înțeleg, nu sunt orgolioasă și vreau să particip la o competiție internă pe program, pe proiect, pe echipă, să venim în fața colegilor de partid fiecare cu ceea ce putem sau credem că putem să facem pentru București. Nu s-a înscris nimeni în această cursă. Am alergat singură în această cursă cu final neașteptat. Mi-aș fi dorit să fie, cei care spuneau pe la colțuri că și-ar dori să vină transparent și democratic în fața colegilor și să spună ce vor să facă pentru București. Așa, dacă vrem să facem competiție pe la colțuri, nu e democratic și nu e transparent”, a spus Firea.